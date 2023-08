21 ago 2023 19:21

FIAT ALLE TROMBE! L’ATTACCO FRONTALE DI BRIATORE ALLA FIAT: “NON CI SONO MACCHINE ITALIANE IN GIRO, SE NON QUALCHE VECCHIA CARRETTA DI VENT’ANNI FA…” - UNA BORDATA CHE NON È SUPPORTATA DAI DATI. NEI PRIMI SETTE MESI DELL’ANNO LA FIAT È RIMASTA L’AZIENDA CHE VENDE PIÙ AUTO IN ITALIA CON 108.038 IMMATRICOLAZIONI. AL SECONDO POSTO C’È VOLKSWAGEN E AL TERZO TOYOTA... - VIDEO