Marco Giusti per Dagospia

Incassi del 15 dicembre 2019.

Ficarra e Picone vincono trionfalmente il primo weekend natalizio con 3 milioni 142 mila euro di incasso per il loro Il primo Natale. Battono così, senza una parolaccia da cinepanettone, senza neanche un “minchia!” da cinecannolo, il potente Frozen 2 della Disney, secondo con 1 milione 627 mila euro, arrivato ormai alla sua terza settimana. Terzo posto per L’immortale di Marco d’Amore, 1 milione 105 mila euro, che pure aveva retto il secondo posto dietro a Il primo natale giovedì e venerdi e sfiora ormai i 5 milioni di incasso totale.

Direte che non siamo ancora nel pieno del Natale e non sono ancora usciti né il nuovo Star Wars né il nuovo Jumanji né Pinocchio di Matteo Garrone. Verissimo. Ma per Ficarra e Picone e per il cinema italiano è un bel passo avanti, avendo dimostrato che l’impero Disney si può scalfire, anche se non è certo semplice batterlo nei favori del pubblico. Quarto posto per il supergiallo Cena con delitto con Daniel Craig, 1 milione 16 mila euro.

Anche in America Frozen 2 deve cedere il passo all’arrivo di un nuovo campione. Jumanji: The Next Level di Jake Kasdan con Dwayne Johnson e Jack Black è superprimo con 60 milioni di dollari di incasso e un globale di 212. Non sarà facile batterlo a Natale. I critici lo hanno già preso per il culo, “Ricordate quando Scorsese recentemente derideva i blockbuster per non avere nessun contatto con la vera psicologia umana? Stava parlando di un film come questo”, ma Jumanji andrà benissimo anche da noi. Inutile negarlo.

Secondo posto per Frozen 2, 19 milioni di dollari con un totale di 366 milioni. Come se non bastasse supera il miliardo di incasso globale per la gioia della Disney. Terzo posto per Cena con delitto, 9,2 milioni con un totale di 78 e un globale di 162 milioni. Quarto posto per Richard Jewell, ultimo film diretto da Clint Eastwood con Sam Rockwell protagonista, 5 milioni. E’ la storia vera di un specie di eroe americano supernerd che dopo aver salvato centinaia di persona dallo scoppia di una bomba durante i giochi olimpici di Atlanta nel 1996, venne accusato di avercela messa lui.

Non c’erano vere prove, a parte il fatto che Richard Jewell, l’eroe, aveva tutte le credenziali per poter essere il tipico bombarolo “white trash”, visto che viveva con la mamma, era pieno di armi, ciccione, sfigato, ecc. Il film ha già scatenato polemiche per come viene descritta la giornalista che lanciò lo scoop sull’eroe possibile bombarolo.

Mentre Playmobil: The Movie seguita la sua corsa verso il disastro, con oltre 2000 sale ha incassato 170 mila dollari per un totale di 992 mila dollari in due settimane, escono due film molto attesi: Bombshelldi Jay Roach con Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, 312 mila dollari con 4 sale, tutto dedicato alla guerra di un gruppo di impavide giornaliste contro il boss machista di Fox News, Roger Allies, interpretato qui da John Lithgow. Svegliate Lilli Gruber. E esce Uncut Gems dei fratelli Safdie con Adam Sandler protagonista, 525 mila dollari con 5 sale.

