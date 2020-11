LA FICTION DI RAI1 (18%), D'URSO (8,9-12,9%) - FAZIO (10,5-7,6%) - GILETTI (5,3-7%) - GENTILI (3,9-3,6%), AMADEUS (17,8%), PAPERE (12,9%) - LA MESSA DEL PAPA SU RAI1 AL 21% VS LA MESSA DEL PAPA SU CANALE 5 AL 7,7% - VENIER (19,2-18,1%) - FIALDINI (13,9%), D'URSO 11,6%) - QUELLI CHE (5,8%) - ANNUNZIATA (6,6-5,2%) - LA MERLINO CON TARDELLI FERMA SUL 2,2-1,6% - 'DS' (7,3%), 'PRESSING' (5,1%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

DE MAGISTRIS - MASSIMO GILETTI E IL VESUVIO CHE ERUTTA COVID

Nella serata di ieri, domenica 29 novembre 2020, su Rai1 in prima visione la terza puntata di Vite in Fuga ha conquistato 4.329.000 spettatori pari al 18% di share (nel dettaglio primo episodio: 4.484.000 – 16.8%; secondo episodio: 4.168.000 – 19.6%). Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.25 – Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.132.000 spettatori pari al 12.9% di share (presentazione dalle 21.18 alle 21.49: 2.472.000 – 8.9%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.314.000 spettatori (4.7%) mentre NCIS New Orleans ha ottenuto 1.211.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 World War Z ha intrattenuto 1.535.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rai3, preceduto da un’anteprima di 28 minuti (1.862.000 – 7%), Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.846.000 spettatori (10.5%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 1.438.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 Johnny Stecchino è stato visto da 814.000 spettatori con il 3.6% di share.

Su La7 Non è L’Arena ha interessato 1.432.000 spettatori con il 5.3%, nella prima parte in onda dalle 20.36 alle 22.45, e 1.011.000 spettatori con il 7%, nella seconda parte in onda dalle 22.50 alle 0.59. Su Tv8 la fiction in prima visione free I Delitti del BarLume – Donne con le Palle ha raccolto 529.000 spettatori con il 2.2% di share. Sul Nove Stevanin – Non ricordo di averle uccise segna 352.000 spettatori (1.4%). Sul 20 Programmato per Uccidere ha interessato 574.000 spettatori pari al 2.2%. Su La5 Un Misterioso Babbo Natale ha raccolto 604.000 spettatori pari al 2.3%. Su Rai Premium Amori e Tacchi Alti ha ottenuto 149.000spettatori pari allo 0.6%. Sui canali Sky Sport Napoli-Roma ha totalizzato 1.716.000 spettatori con il 6.3%.

Ascolti TV Access Prime Time

Gentili al di sotto del 4%.

MASSIMO GILETTI E LO SFONDO CON IL VESUVIO CHE ERUTTA COVID

Su Rai1 Soliti Ignoti ha raccolto 4.980.000 spettatori con il 17.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.620.000 spettatori con il 12.9%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.147.000 spettatori (4.1%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.075.000 spettatori con il 3.9%, nella prima parte, e 1.020.000 spettatori con il 3.6%, nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti ha interessato 735.000 spettatori pari al 2.6% di share. Sul Nove Little Big Italy raccoglie 459.000 spettatori e l’1.7%.

Preserale

1,5 milioni di spettatori per la differita della Formula 1.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.489.000 spettatori (17.6%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 5.252.000 spettatori (21.7%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – I Protagonisti segna 2.493.000 spettatori (11.6%) mentre Caduta Libera raccoglie 3.433.000 spettatori (14.4%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 938.000 spettatori (4.4%), nella prima parte, e 1.160.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Hawaii Five O segna 954.000 telespettatori (3.7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 738.000 spettatori (3.2%). CSI NY ha totalizzato 673.000 spettatori (2.7%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 737.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai3 l’informazione della TGR segna 3.521.000 spettatori con il 14.2%. Su La7 Body of Proof ha appassionato 88.000 spettatori (share dello 0.4%). Su TV8 – dalle 17.49 alle 20.13 – il Gran Premio di Formula 1 in differita ottiene 1.508.000 spettatori con il 6.7%.

mino magli barbara d urso gregoraci briatore

Daytime Mattina

La messa del Papa su Rai1 al 21% vs la messa del Papa su Canale 5 al 7.7%.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 216.000 spettatori con l’11%, nella presentazione, 606.000 spettatori con il 16.4% nella prima parte, 1.878.000 spettatori con il 23.1% nella seconda parte e 1.870.000 spettatori con il 20.2% nella terza parte di 14 minuti. La Santa Messa celebrata dal Papa segna 2.203.000 spettatori con il 21%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 2.211.000 spettatori pari ad uno share del 17.7%. Su Canale5 il TG5 Mattina segna 1.384.000 spettatori con il 21.1% e la Santa Messa celebrata dal Papa raccoglie un ascolto di 812.000 telespettatori con il 7.7% di share. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 113.000 spettatori (1.3%).

Su Italia1 The Vampire Diaries segna 271.000 spettatori con il 2.8%, nel primo episodio, e 278.000 spettatori con il 2.5%, nel secondo episodio. Su Rai 3 Domenica Geo raccoglie 520.000 spettatori con il 5.7%. Le Parole per Dirlo convince 474.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha coinvolto 136.000 spettatori (1.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 234.000 spettatori con il 3.8% di share. L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 196.000 spettatori con l’1.7% di share.

Daytime Mezzogiorno

Bene Linea Verde.

BARBARA D URSO IL PICCOLO TOMMASO CONTE CASALINO

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 2.706.000 spettatori (19.2%). Linea Verde ha intrattenuto 3.897.000 spettatori (21.5%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 1.162.000 spettatori con il 9.7% e Melaverde 2.274.000 con il 14.6%. Su Rai2 Dream Hotel ha ottenuto 674.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 The Vampire Diaries segna il 2.6% con 335.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.248.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Radici registra 543.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha raccolto 337.000 spettatori con il 2.9%. La Signora in Giallo ha fatto compagnia a 432.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 Mica Pizza e Fichi ha raccolto 131.000 spettatori con l’1% di share. L’Aria che Tira – Il Diario segna 162.000 spettatori e lo 0.9%. Su Tv8 TG8 Sport ha informato 164.000 spettatori e lo 0.9%.

Daytime Pomeriggio

Domenica Live ferma all’11.6%.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 3.872.000 spettatori pari ad uno share del 19.2%, nella prima parte, e 3.436.000 spettatori pari ad uno share del 18.1%, nella seconda parte (I Saluti di Mara: 2.864.000 – 15.1%). Il Tg1 Pomeriggio ha informato 2.680.000 spettatori pari al 14.3%. Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.794.000 spettatori pari al 13.9%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 3.007.000 spettatori con il 14.3%. Beautiful ha raccolto 2.535.000 spettatori (12.3%). A seguire Una Vita ha interessato 2.263.000 spettatori (11.3%). Il Segreto ha appassionato 1.962.000 spettatori con il 10.3%. Daydreamer ha convinto 2.139.000 spettatori con l’11.3%. Domenica Live ha appassionato 2.315.000 spettatori con l’11.6% (presentazione di 9 minuti: 1.931.000 – 10.3%; Ultima Sorpresa 2.239.000 – 10.7%).

veronica gentili

Su Rai2 Quelli che ha convinto 968.000 spettatori (4.9%). Quelli che il calcio segna il 5.8% con 1.092.000 spettatori. A Tutta Rete ha ottenuto 910.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 E-Planet ha interessato 722.000 spettatori con il 3.5%. Station 19 raccoglie 486.000 spettatori (2.5%) e 428.000 spettatori (2.3%). A seguire The Brave ha convinto 348.000 spettatori con l’1.8%, nel primo episodio, e 392.000 spettatori con il 2% nel secondo episodio. Su Rai3 l’informazione delle TGR raccoglie 3.343.000 spettatori con il 16.2%. Mezz’ora in Più ha interessato 1.272.000 spettatori con il 6.6% mentre Mezz’Ora in Più il Mondo che Verrà raccoglie 966.000 spettatori e il 5.2%.

Kilimangiaro – Il Grande Viaggio ha ottenuto 1.261.000 spettatori con il 6.6%, mentre Kilimangiaro ha interessato 1.777.000 spettatori pari all’8.8%. Su Rete 4 Slow Tour Padano ha registrato 563.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 L’Aria di Domenica ha raccolto 434.000 spettatori (share del 2.2%), nella prima parte in onda dalle 14.14 alle 15.32, e 294.000 spettatori (share dell’1.6%) nella seconda parte dalle 15.38 alle 16.20. Su Sky Sport F1 il Gran Premio di Formula 1 ha raccolto 531.000 spettatori pari al 2.8% mentre su Sky Sport Uno ha raccolto 356.000 spettatori pari all’1.8%.

Seconda Serata

veronica gentili

Rai2 meglio di Italia1.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 558.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 000 spettatori con il % di share. Su Rai2, preceduta da una presentazione (1.032.000 – 4.4%), La Domenica Sportiva segna 1.108.000 spettatori (7.3%) mentre L’Altra DS ha raccolto 394.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di 360.000 ascoltatori con il 5.1% di share (Highlights: 592.000 spettatori con il 4.1%). Su Rai 3 TG3 Mondo è visto da 370.000 spettatori (4.2%). Su Rete 4 Cari Fottutissimi Amici è la scelta di 190.000 spettatori (2.9%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 5.708.000 (27%) Billy 5.280.000 (25.6%)

Ore 20.00 6.399.000 (24.2%)

TG2

Ore 13.00 2.495.000 (12.6%)

Ore 20.30 1.879.000 (6.7%)

TG3

Ore 14.25 2.526.000 (12.5%)

Ore 19.00 2.685.000 (11.5%)

TG5

Ore 13.00 3.832.000 (19.1%)

giovanna botteri mara venier

Ore 20.00 5.033.000 (18.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.867.000 (11.1%)

Ore 18.30 1.085.000 (5.1%)

TG4

Ore 12.00 499.000 (3.4%)

Ore 18.55 730.000 (3.2%)

TGLA7

Ore 13.30 684.000 (3.3%)

Ore 20.00 1.023.000 (3.8%)

TG8

Ore 13.30 174.000 (1.2%)