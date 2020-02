24 feb 2020 13:53

LA FICTION DI RAI1 (19,2%) CONTRO IL CORONAVIRUS DECLINATO DA FAZIO (10,6%) E D'URSO (12,3%) CON I DUE STUDI SENZA PUBBLICO, MENTRE GILETTI, CHE VA IN ONDA DA ROMA, AVEVA LA CLAQUE (6,8-7%). CONTE UBIQUO IN COLLEGAMENTO CON TUTTI - SPECIALE 'STASERA ITALIA' (3%) - AMADEUS (21,3%), PAPERE (13,6%), 'STASERA ITALIA WEEKEND' SENZA CONCORRENZA IN ACCESS PRIME TIME: 5,3-5,4% - SOLO IL 3,8% PER FAZIO PRESERALE - MARA CON VERDONE E IRENE GRANDI (21-20%) - SPECIALE TG1 SUL VIRUS (16,1%), 'DOMENICA SPORTIVA' (6,1%)