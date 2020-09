LA FICTION DI RAI1 (19,2%) DAVANTI AL ''GF VIP'' CHE PERÒ CRESCE (19,8%) - L'ULTIMA DI ''BOSS IN INCOGNITO'' (6,2%), IACONA (6,3%), PORRO (4,8%) - TORNA ''STRISCIA'' E ALLUNGA L'ORARIO (18,6%) CONTRO AMADEUS (18,2%) - MORENO (3,9%), PALOMBA (4,8-4%), GRUBER (7,7%) - INSINNA (19,6-22,4%) VS SCOTTI (13,7-18,8%) - E.DANIELE (16,9-15,1%) E POI IL RITORNO DELLA CLERICI (15,4%) - ''FORUM'' (17,3%) - TECHE (7,9%), ''TIKI TAKA'' (5,9%) - ''ILLUMINATE'' (5%), LUNDINI (2,2%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 28 settembre 2020, su Rai1 la fiction in prima visione Nero a Metà 2 ha conquistato 4.862.000 spettatori pari al 19.21% di share, nel primo episodio, e 4.524.000 spettatori pari al 21.75%, nel secondo episodio. Su Canale 5 – dalle 21.52 all’1.10 - Grande fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.130.000 spettatori pari al 19.76% di share (presentazione di 1 minuto e 14 secondi: 4.051.000 – 15.55%; GF Vip Night della durata di 8 minuti: 1.376.000 – 29.01%). Su Rai2 l’ultimo appuntamento con Boss in Incognito ha interessato 1.484.000 spettatori pari al 6.17% di share. Su Italia 1 The Foreigner ha intrattenuto 1.463.000 spettatori (6.36%).

NERO A META

Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.529.000 spettatori pari ad uno share del 6.35% (presentazione di 9 minuti: 1.145.000 – 4.38%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 863.000 spettatori con il 4.83% di share. Su La7 Sette Anni in Tibet ha registrato 469.000 spettatori con uno share del 2.28%. Su Tv8 Gomorra 3 segna 639.000 spettatori con il 2.74%. Sul Nove The Untouchables – Gli intoccabili ha raccolto 347.000 spettatori con l’1.58%. Su Rai4 la serie Daredevil registra 219.000 spettatori con lo 0.9%. Su Rai Movie C’Era una Volta il West ha appassionato 473.000 spettatori e il 2.23%. Su La5 Una Moglie per Papà raccoglie 295.000 spettatori con l’1.31%. Su Sky Cinema Petra ha ottenuto 207.000 spettatori e lo 0.82%.

Ascolti TV Access Prime Time

Il 18.61% per la lunga prima puntata di Striscia (chiusura alle 21.46 vs 21.29 dei Soliti Ignoti).

nicola porro

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.693.000 spettatori con il 18.17%. Su Canale 5 la prima puntata di Striscia la Notizia registra una media di 4.830.000 spettatori con uno share del 18.61%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.022.000 spettatori con il 3.91%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.104.000 spettatori con il 4.33%. Su Rai3 Tutto su Mia Madre raccoglie 1.057.000 spettatori con il 4.34%. Un Posto al Sole raccoglie 1.654.000 spettatori con il 6.43%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.201.000 individui all’ascolto (4.83%), nella prima parte, e 1.035.000 spettatori (3.96%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.989.000 spettatori (7.67%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 501.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 597.000 spettatori con il 2.3%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti raccoglie 419.000 spettatori pari all’1.7%. Su La5 Uomini e Donne raccoglie 379.000 spettatori e l’1.54% (Finale: 449.000 – 1.71%).

Preserale

Insinna riparte bene.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.891.000 spettatori (19.63%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.285.000 spettatori (22.4%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.871.000 spettatori (13.69%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.421.000 spettatori (18.8%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 604.000 spettatori (3.49%), Castle segna 1.004.000 spettatori (4.51%). Su Italia1 CSI NY ha ottenuto 490.000 spettatori (2.27%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.036.000 spettatori con il 15.09%. Blob segna 1.057.000 spettatori con il 4.63%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 859.000 individui all’ascolto (3.95%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 143.000 spettatori (share dell’1.11%), nel primo episodio, e 191.000 spettatori (share dell’1.06%), nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 302.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai Movie W la Foca segna 172.000 spettatori e lo 0.75%.

pierpaolo pretelli elisabetta gregoraci 9

Daytime Mattina

Record di Mattino Cinque.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 804.000 telespettatori con il 15.96%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 910.000 spettatori (16.91%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 987.000 spettatori (18.22%), nella prima parte, 930.000 spettatori nella seconda parte (17.37%) e 801.000 spettatori (14.86%) nei Saluti della durata di 6 minuti e mezzo. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 159.000 spettatori con il 2.95%.

Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di 229.000 spettatori pari al 3.94% di share. Su Rai3 Agorà convince 461.000 spettatori pari all’8.43% di share (presentazione: 448.000 – 7.81%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 296.000 spettatori con il 5.47%. Su Rete 4 Carabinieri 5 registra una media di 128.000 spettatori (2.31%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 209.000 spettatori con il 3.94%. A seguire Coffee Break ha informato 224.000 spettatori pari al 4.18%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 54.000 spettatori con lo 0.9%. Su La5 Daydreamer – Le Ali del Sogno raccoglie 107.000 spettatori con l’1.89%.

Daytime Mezzogiorno

Palombelli non scalfita dall’arrivo della Clerici.

pierpaolo pretelli elisabetta gregoraci

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 998.000 spettatori con il 15.14%. L’esordio di E’ Sempre Mezzogiorno, con Antonella Clerici, ha raccolto 1.857.000 spettatori con il 15.38% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.555.000 telespettatori con il 17.33%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 397.000 spettatori con il 5.53%, nella prima parte, e 810.000 spettatori con il 7.12%, nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 377.000 spettatori con il 4.56%. Grande Fratello Vip 5 segna 973.000 spettatori con il 6.78%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.378.000 spettatori con l’8.65% (Extra: 949.000 – 5.97%).

Su Rai3 Elisir ha interessato 513.000 spettatori con il 7.62%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.150.000 spettatori (11.74%). Quante Storie ha raccolto 755.000 spettatori (5.44%). Passato e Presente segna 636.000 spettatori con il 3.99%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 85.000 spettatori con l’1.21%, nella prima parte, e 178.000 spettatori (1.43%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 642.000 (4.14%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 372 .000 spettatori con share del 5.56% nella prima parte, e 469.000 spettatori con il 3.79% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 117.000 spettatori con lo 0.8%.

tommaso zorzi 3

Daytime Pomeriggio

Come accaduto in America, Beautiful in crescita con lo svelamento del segreto della figlia di Hope.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.450.000 spettatori pari al 10.67% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.857.000 spettatori con il 16.94%. Il TG1 ha informato 1.265.000 spettatori (12.34%) mentre il TG1 Economia ha raccolto 1.247.000 spettatori (12.32%). La Vita Diretta ha raccolto 1.496.000 spettatori con il 13.5% (presentazione: 1.237.000 – 12.2%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.959.000 spettatori con il 18.39%. Una Vita ha convinto 2.635.000 spettatori con il 18.05% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.930.000 spettatori con il 22.73% (finale: 2.231.000 – 19.78%). La pillola di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.042.000 spettatori con il 18.75%.

tommaso zorzi 2

Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 1.729.000 spettatori pari al 16.71% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.526.000 spettatori (14.75%), nella prima parte, a 1.712.000 spettatori nella seconda parte (14.8%) e a 1.529.000 spettatori (12.02%) nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Squadra Omicidi Istanbul ha raccolto 466.000 spettatori con il 3.34%. Professor T ottiene 277.000 spettatori con il 2.69%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 982.000 spettatori (6.53%), nel primo episodio, 1.006.000 spettatori (7.06%), nel secondo episodio e 926.000 spettatori (6.8%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 663.000 spettatori (5.41%). Modern Family ha appassionato 490.000 spettatori con il 4.46% La prima stagione di Friends ha raccolto 429.000 spettatori con il 4.03%. Grande Fratello Vip 5 raccoglie 330.000 spettatori con il 2.89%.

flavio insinna 2

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.735.000 spettatori con il 17.83%. Il Commissario Rex ha appassionato 523.000 spettatori pari al 4.39%. Aspettando Geo… ha registrato 630.000 spettatori con il 5.99%. Geo ha ottenuto 1.175.000 spettatori e il 10.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 842.000 spettatori con il 5.98%. Su La7 Tagadà ha interessato 390.000 spettatori (share del 3.14%). Tagadà #Focus segna 320.000 spettatori con il 3.09%. Senti chi Mangia raccoglie 159.000 spettatori con l’1.54% (Senti chi Mangia Non si Butta Via Niente: 93.000 – 0.84%). Su TV8 Cercasi Michael registra 248.000 spettatori e il 2.4%. A seguire Vite da Copertina ha raccolto 141.000 spettatori con l’1.3%.

Seconda Serata

Illuminate riparte dal 5.05% con la puntata dedicata alla Mondaini. Chiambretti al 5.89%.

Su Rai1 Techetechetè è stato seguito da 888.000 spettatori con il 7.87% di share. A seguire il ritorno di S’è Fatta Notte ha raccolto 398.00o spettatori con il 5.52%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live ha totalizzato una media di 804.000 spettatori pari ad uno share del 19.53%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 386.000 spettatori con il 2.19%. A seguire Stracult Live Show segna 188.000 spettatori e l’1.79%. Su Rai 3 Illuminate segna 778.000 spettatori con il 5.05%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 469.000 spettatori (5.89%). Su Rete 4 Festivalbar Story è stato scelto da 139.000 spettatori con il 3.21% di share.

ficarra e picone

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.589.000 (22.35%)

Ore 20.00 5.526.000 (24.11%)

TG2

Ore 13.00 2.143.000 (14.4%)

Ore 20.30 1.774.000 (7.1%)

TG3

Ore 14.25 1.701.000 (11.89%)

Ore 19.00 2.223.000 (13.07%)

TG5

Ore 13.00 3.017.000 (19.99%)

Ore 20.00 4.568.000 (19.57%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.660.000 (13.62%)

Ore 18.30 806.000 (6.12%)

TG4

Ore 12.00 209.000 (2.13%)

Ore 18.55 547.000 (3.22%)

TGLA7

Ore 13.30 600.000 (3.78%)

Ore 20.00 1.367.000 (5.83%)

TG8

Ore 12 78.000 (0.8%)