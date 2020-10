LA FICTION DI RAI1 (20,5%) - LA D'URSO AVEVA L'ARES-GATE DEPOTENZIATO (13,1%), GILETTI INVECE AVEVA UN TARALLO CARICO A PALLETTONI (5,3-5,8%) - FAZIO APPARECCHIA LA SCUDERIA CASCHETTO (7,1-9,7-6,3%) - GENTILI (4,8%) - AMADEUS (17,9%) - PAPERE (12,9%) - MARA VENIER (15,4-14,7%) - FIALDINI (13,5%), D'URSO (12,3%) - ''DOMENICA SPORTIVA'' (5,4%), ''PRESSING'' (5,7%)

Nella serata di ieri, domenica 4 ottobre 2020, su Rai1 L’Allieva 3, in onda dalle 21.34 alle 23.36, ha conquistato 4.473.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso, in onda dalle 21.54 alle 25.21, ha raccolto davanti al video 1.953.000 spettatori pari al 13.1% di share (la presentazione, in onda dalle 21.17 alle 21.52, 2.310.000 – 9.2%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.281.000 spettatori (5.1%) e NCIS New Orleans di 1.071.000 spettatori (4.5%). Su Italia 1 Il Libro della Giungla ha intrattenuto 1.453.000 spettatori con il 6.6% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.31 alle 22.37, ha raccolto davanti al video 2.378.000 spettatori pari ad uno share del 9.7% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.40 alle 23.57, 1.107.000 (6.3%).

Su Rete4 Unstoppable – Fuori controllo è stato visto da 928.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5.3% con 1.309.000 spettatori nella prima parte, in onda dalle 20.37 alle 21.56, e il 5.8% con 922.000 spettatori nella seconda, in onda dalle 22.01 alle 24.56. Su Tv8 Masterchef Italia è la scelta di 547.000 spettatori (2.8%) mentre sul Nove Gang Latine a Milano segna l’1.5% con 354.000 spettatori. Su Rai Premium la replica di Ballando – Tutti in Pista è la scelta di 145.000 spettatori con lo 0.6% di share mentre quella di Ballando con le Stelle intrattiene 154.000 spettatori (1.1%). Sul 20 Parto col Folle sigla lo 0.9% con 210.000 spettatori e su Iris Le Crociate si porta al 2.4% con 524.000 spettatori.

Access Prime Time

La presentazione di Fazio al 7.1%.

Su Rai 1 Soliti Ignoti sigla il 17.9% con 4.476.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.221.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.184.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 la Presentazione di Che Tempo che Fa è stata seguita da 1.609.000 spettatori con il 7.1% Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.173.000 spettatori nella prima parte (4.8%) e a 1.195.000 (4.8%) nella seconda. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2.1% con 520.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 389.000 (1.6%).

Preserale

Milan-Spezia all’1.9%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.932.000 spettatori (17.2%) e L’Eredità 4.138.000 spettatori (20.7%) nella seconda. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.880.000 spettatori con l’11.6% di share e RiCaduta Libera 2.754.000 (14.2%). Su Rai2 Novantesimo Minuto informa 935.000 spettatori (6%) nella prima parte e 923.000 spettatori (4.9%) nella seconda, mentre Hawaii Five – 0 sigla il 3.9% con 857.000 spettatori. Su Rai3 il TGR segna il 15.2% con 3.122.000 spettatori. Su Italia 1 CSI: NY ha totalizzato 494.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 815.000 (3.6%) nel secondo. Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 710.000 spettatori con il 3.3% di share. Su TV8 Cucine da Incubo ha catturato l’attenzione di 240.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Airport Security Europa sigla l’1% con 205.000 spettatori. Su Sky Sport Serie A il match Milan-Spezia è la scelta di 331.000 spettatori pari all’1.9% di share.

Daytime Mattina

Il cartoon dedicato a San Francesco sigla 17.2%.

Su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha raccolto 223.000 spettatori con l’11.9% di share nella presentazione, 668.000 (18.6%) prima parte e 1.686.000 (24.6%) nella seconda; A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.848.000 spettatori pari ad uno share del 19.3% e il cartoon Francesco è stato visto da 1.301.000 spettatori (17.2%); la Santa Messa è stata seguita da 1.659.000 spettatori (19.6%).

Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.057.000 telespettatori con il 18% di share mentre la Santa Messa segna l’8.6% con 711.000 spettatori. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 160.000 spettatori (2.1%). Su Italia1 The Vampire Diaries totalizza un ascolto di 134.000 spettatori con uno share dell’1.7% nel primo episodio e 143.000 spettatori (1.6%) nel secondo. Su Rai 3 Domenica Geo convince 460.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha coinvolto 149.000 spettatori (1.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 125.000 spettatori con il 4.5% di share nelle News e 221.000 spettatori (3.3%) nel Dibattito. Su TV8 Hotel Cupido sigla il 2.1% con 188000 spettatori.

Daytime Mezzogiorno

Melaverde 14%.

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da 2.222.000 spettatori (19.7%) e Linea Verde ha intrattenuto 2.996.000 spettatori (19.6%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 820.000 spettatori (8.6%) e Melaverde ha interessato 1.765.000 spettatori con il 14% di share. Su Rai2 Dream Hotel conquista 529.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su Italia1 The Vampire Daries sigla l’1.7% con 180.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.217.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 Radici registra 464.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 427.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 125.000 spettatori con l’1.4% di share; Senti chi Mangia intrattiene 100.000 spettatori (0.9%) e Senti chi Mangia – Non si Butta via niente 88.000 (0.6%).

Daytime Pomeriggio

Il Giro d’Italia 6.5%-10.5%.

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 2.578.000 spettatori (15.4%) nella prima parte e di 2.239.000 (14.7%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera segna il 13.5% con 1.963.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.589.000 spettatori con il 14.8%, Beautiful 2.317.000 (13.5%), Una Vita 2.074.000 (12.5%) e Il Segreto 1.620.000 (10.5%); Daydreamer – Le Ali del Sogno piace a 1.900.000 spettatori con il 12.8% di share. Domenica Live registra il 12.3% con 1.766.000 spettatori (presentazione 1.668.000 – 12.2% e Ultima Sorpresa 1.500.000 – 9.7%) Su Rai2 il Giro d’Italia ha convinto 1.063.000 spettatori (6.5%) nella prima parte e 1.603.000 (10.5%) nella seconda; Processo alla Tappa è stato seguito da 917.000 spettatori (6.2%) e A Tutta Rete interessa a 822.000 spettatori (5.9%).

Su Italia1 Station 19 segna il 2.8% con 455.000 spettatori nel primo episodio e il 3.2% con 490.000 spettatori nel secondo. Su Rai3 Mezz’Ora in più è stato seguito da 1.137.000 spettatori (7.2%) e Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà da 711.000 spettatori (4.7%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 487.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 il TGLA7 Speciale ha appassionato 170.000 spettatori (share dell’1.1%). Su TV8 la Superbike è stata seguita da 478.000 spettatori con il 2.8%.

Seconda Serata

Pressing 5.7%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 746.000 spettatori pari ad uno share del 7.5%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 495.000 spettatori con il 13.9% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 854.000 spettatori (5.4%) e L’Altra DS da 250.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di 487.000 ascoltatori con il 5.7% di share. Su Rai 3 Tg3 – Mondo è visto da 410.000 spettatori (4.8%). Su Rete 4 Il Rapporto Pelican è la scelta di 224.000 spettatori (3.1%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.397.000 (25.1%)

Ore 20.00 5.260.000 (23.2%)

TG2

Ore 13.25 1.945.000 (11.9%)

Ore 20.30 1.866.000 (7.6%)

TG3

Ore 14.15 2.242.000 (13.3%)

Ore 19.00 2.276.000 (12.3%)

TG5

Ore 13.00 2.985.000 (18%)

Ore 20.00 4.175.000 (18.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.583.000 (11.4%)

Ore 18.30 922.000 (5.8%)

TG4

Ore 12.00 426.000 (3.7%)

Ore 18.55 586.000 (3.2%)

TGLA7

Ore 13.30 487.000 (2.8%)

Ore 20.00 1.006.000 (4.4%)

TG8

Ore 12.00 131.000 (1.1%)