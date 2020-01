LA FICTION DI RAI1 CALA (18,4%), IL ''GF VIP'' CRESCE (18,5%, MA MENO SPETTATORI) - IACONA (6,1%), PORRO (6,2%) - CINE34 DEBUTTA CON 'AMARCORD' (1,4%) - RAIMOVIE RISPONDE CON 'CASANOVA' (0,8%) - MORENO (3,6%), PALOMBA (5,7-4,8%), GRUBER (7%) - AMADEUS (20,6%), 'STRISCIA' SI ALLUNGA (18,5%) - LA PRIMA DI PETER GOMEZ ALLE 20 SUL NOVE (1%) - E.DANIELE (19,4-16,1%) - 'FORUM' (18,4%), ISOARDI (13,1%) - 'INTERVISTA' SU RAI1 (5,2%) - TIKI TAKA (7,8%) - 'POVERA PATRIA' (3,5%)

Nella serata di ieri, lunedì 20 gennaio 2020, su Rai1 La Guerra è Finita ha conquistato 4.288.000 spettatori pari al 18.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.07 – Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 3.111.000 spettatori pari al 18.5% di share (GF Vip Night della durata di 7 minuti: 1.242.000 – 23.5%). Su Rai2 la serie in prima visione 9-1-1 ha interessato 1.282.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 I Mercenari 2 ha intrattenuto 1.592.000 spettatori (6.4%).

Su Rai3 Presa Diretta ha ottenuto 1.496.000 spettatori pari al 6.1% (presentazione di 10 minuti: 1.089.000 – 4.1%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.156.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 660.000 spettatori con uno share del 3.1%. Su Tv8 Rocky II ha ottenuto 453.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Little Big Italy ha realizzato 450.000 spettatori con uno share dell’1.8%, nel primo episodio inedito, e 260.000 spettatori con uno share dell’1.6%, nel secondo episodio inedito.

Su Rai Premium Velvet Collection ha raccolto 155.000 spettatori con lo 0.7%. Su Rai Movie Il Casanova di Federico Fellini segna 191.000 spettatori con lo 0.8%. Su Cielo Laguna Blu segna 442.000 spettatori e l’1.8%. Su Cine34, al primo giorno di messa in onda, Amarcord di Fellini segna 327.000 spettatori e l’1.4%. Su Sky Cinema Uno I Delitti del BarLume hanno appassionato 285.000 spettatori pari all’1.1%. Sui canali Sky Sport Atalanta-Spal ha raggiunto 541.000 spettatori pari al 2.05%.

Ascolti TV Access Prime Time

Striscia chiude alle 21.40 per arrivare al 18.5%.

Su Rai1 I Soliti Ignoti ottiene 5.542.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.980.000 spettatori con uno share del 18.5%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 980.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.172.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.329.000 spettatori con il 5.2% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.804.000 spettatori pari al 6.7%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.469.000 individui all’ascolto (5.7%), nella prima parte, e 1.316.000 spettatori (4.8%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.894.000 spettatori (7%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 730.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 316.000 spettatori con l’1.2%. Su La5 la replica di Uomini e Donne raccoglie 487.000 spettatori con l’1.9% (finale: 482.000 – 1.8%).

Preserale

Avanti un Altro in crescita.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.725.000 spettatori (21.3%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.467.000 spettatori (25.8%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 3.191.000 spettatori (18.8%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.438.000 spettatori (21.6%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 698.000 spettatori (3.6%). NCIS ha interessato 1.121.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 543.000 spettatori (2.9%). Ieneyeh ha totalizzato 539.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Blob segna 1.058.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 550.000 individui all’ascolto (3.3%), nella prima parte, e 880.000 spettatori (3.8%), nella seconda parte. Su La7 Percepetion ha appassionato 129.000 spettatori (share dello 0.8%), nel primo episodio, e 186.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 540.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove l’episodio delle 18.56 di Delitti a Circuito Chiuso segna 175.000 spettatori e lo 0.09%. A seguire – dalle 19.53 alle 20.25 – l’esordio di Peter Gomez alla guida di Sono le Venti ha interessato 230.000 spettatori con l’1%.

Daytime Mattina

Solo il 2% per The Closer.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 936.000 telespettatori con il 17.8%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.094.000 spettatori (19.4%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 879.000 spettatori (14.9%), nella prima parte, e 796.000 spettatori (14.2%) nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 131.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di 217.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Rai3 Agorà convince 510.000 spettatori pari all’8.6% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 387.000 spettatori con il 6.9%. Su Rete 4 The Closer registra una media di 116.000 spettatori (2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 280.000 spettatori con il 5%. A seguire Coffee Break ha informato 304.000 spettatori pari al 5.4%.

Daytime Mezzogiorno

Il 4.1% per Passato e Presente.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.068.000 spettatori (16.1%). La Prova del Cuoco ha raccolto 1.579.000 spettatori con il 13.1% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.659.000 telespettatori con il 18.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 403.000 spettatori con il 5.7%, nella prima parte, e 959.000 spettatori con l’8.5% nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 331.000 spettatori con il 4.1%. Grande Fratello Vip ha ottenuto 1.075.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 493.000 spettatori con il 7.1%.

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.088.000 spettatori (11.3%). Quante Storie ha raccolto 830.000 spettatori (6%). Passato e Presente segna 645.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 132.000 spettatori con l’1.9%, nella prima parte, e 202.000 spettatori (1.6%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 702.000 (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 447.000 spettatori con share del 6.6% nella prima parte, e 639.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

In 3,2 milioni per la scelta in diretta di Giulio a Uomini e Donne.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 2.017.000 spettatori pari al 13.9% della platea. Il Paradiso delle Signore ha convinto 1.875.000 spettatori con il 15.2%. La Vita Diretta ha raccolto 1.862.000 spettatori con il 13.7% (presentazione: 1.324.000 – 11.1%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.641.000 spettatori con il 16.8%. Una Vita ha convinto 2.740.000 spettatori con il 18.2% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.242.000 spettatori con il 23.6% (finale: 2.578.000 – 21.2%). Grande Fratello Vip ha ottenuto 2.381.000 spettatori con il 20.3%. Amici di Maria De Filippi – Verso il Serale ha raccolto 2.551.000 spettatori con il 22%.

Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.467.000 spettatori pari al 20.7% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.165.000 spettatori (16.9%), nella prima parte, 2.622.000 spettatori (17.9%), nella seconda parte, e 2.478.000 spettatori (15.6%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 703.000 spettatori con il 5.2%. Squadra Speciale Cobra 11 ottiene 622.000 spettatori con il 5.2%, nel primo episodio, e 719.000 spettatori con il 5.5%, nel secondo episodio. Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto 1.365.000 spettatori con l’8.6%.

L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.043.000 spettatori (6.8%), nel primo episodio, 952.000 spettatori (6.4%), nel secondo episodio, e 733.000 spettatori (5.2%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 522.000 spettatori (4%). Adele e L’Enigma del Faraone ha appassionato 489.000 spettatori con il 4%. Grande Fratello Vip ha raccolto 329.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.413.000 spettatori con il 15.6%. Last Cop – L’Ultimo Sbirro ha raccolto 559.000 spettatori (4.3%).

Aspettando Geo… segna 940.000 spettatori con l’8%. Geo ha registrato 1.670.000 spettatori con il 12%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.087.000 spettatori con il 7.4%. Su La7 Tagadà ha interessato 479.000 spettatori (share del 3.7%) mentre Tagadoc ha ottenuto 180.000 spettatori con l’1.4%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 200.000 spettatori con l’1.5%. Su Real Time Amici di Maria De Filippi ha convinto 259.000 spettatori pari all’1.7%.

Seconda Serata

Su Rai1 Intervista è stato seguito da 467.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live ha totalizzato una media di 742.000 spettatori pari ad uno share del 16.1%. Su Rai2 Povera Patria segna 305.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai 3 Commissari Sulle Tracce del Male segna 860.000 spettatori con il 5.8%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 559.000 spettatori con il 7.8% (Tiki Short di 40 minuti: 734.000 – 4.9%). Su Rete 4 Pensa in Grande è stato scelto da 175.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La5 la replica di Uomini e Donne ha raccolto 113.000 spettatori e l’1.1% (finale: 90.000 spettatori – 1.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.338.000 (20.9%)

Ore 20.00 5.611.000 (23.3%)

TG2

Ore 13.00 2.077.000 (13.9%)

Ore 20.30 1.560.000 (6%)

TG3

Ore 14.25 1.570.000 (10.5%)

Ore 19.00 2.213.000 (11.5%)

TG5

Ore 13.00 3.160.000 (21%)

Ore 20.00 4.804.000 (19.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.679.000 (13.5%)

Ore 18.30 844.000 (5.3%)

TG4

Ore 12.00 291.000 (3%)

Ore 18.55 654.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 722.000 (4.6%)

Ore 20.00 1.399.000 (5.7%)