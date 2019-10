LA FICTION RAI1 VINCE LA SERATA CON IL 18,6%, AFFONDA ''EUROGAMES'' (10,6%) CON LE IENE A UN PASSO (10,8%) - ''MALEDETTI AMICI MIEI'' DI GIOVANNI VERONESI PARTE DAL 4,4%, DEL DEBBIO 5,7% VS FORMIGLI (4,9%) - LA SPADORCIA CON RENZI FERMA AL 3,8% - PALOMBA (4,8%), GRUBER (6,2%) - VESPA CRESCE CON BONOLIS (12,4%) - BATTUTE? (3%), POI 'STRACULT' (2,9%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

TERENCE HILL UN PASSO DAL CIELO

Nella serata di ieri, giovedì 3 ottobre 2019, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.176.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 alle 0.10 – la terza puntata di Eurogames ha raccolto davanti al video 2.069.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 l’esordio di Maledetti Amici Miei ha interessato 903.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 – dalle 21.50 all’1.01 – l’appuntamento con Le Iene la ha intrattenuto 1.735.000 spettatori con il 10.8% (presentazione dalle 21.17 alle 21.50: 1.800.000 – 7.1%).

le iene e i bronzi di riace 12

Su Rai3 Il Segreto dei Suoi Occhi ha raccolto davanti al video 1.135.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 il programma di Paolo Del Debbio Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.006.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 880.000 spettatori con uno share del 4.9%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Lazio-Rennes segna 996.000 spettatori con il 4.1%. Sul Nove Prima o Poi Mi Sposo ha raccolto 418.000 spettatori con l’1.8%. Su Real Time Shopping Night segna 314.000 spettatori pari all’1.2%. Su Sky Uno la quarta puntata di X Factor 13 (la prima dei Bootcamp) segna 829.000 spettatori con il 3.5%.

Ascolti TV Access Prime Time

haber maledetti amici miei

Il 6.2% per la Meloni a Otto e Mezzo.

Su Rai1 I Soliti Ignoti ottiene 4.771.000 spettatori con il 19%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.403.000 spettatori con uno share del 17.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 955.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.098.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Storie Minime raccoglie 1.124.000 spettatori con il 4.8% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.663.000 spettatori pari al 6.6%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.201.000 individui all’ascolto (4.8%). Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.543.000 spettatori (6.2%). Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 415.000 spettatori con l’1.7%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti ottiene 509.000 spettatori con il 2.1%.

Preserale

In crescita Caduta Libera.

maledetti amici miei

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.537.000 spettatori (18.7%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.283.000 spettatori (23%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.003.000 spettatori (15.5%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.691.000 spettatori (20.6%). Su Rai2 Nella Mia Cucina ha ottenuto 269.000 spettatori (1.8%). A seguire Lol ha raccolto 331.000 spettatori (1.8%). NCIS ha raccolto 1.046.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 433.000 spettatori (2.9%). CSI New York ha totalizzato 599.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Blob segna 1.004.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 829.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 Josephine Ange Gardien ha appassionato 199.000 spettatori (share dell’1.4%). Su Tv8 Vite da Copertina raccoglie 155.000 spettatori con l’1.2%. 4 Ristoranti ha ottenuto 514.000 spettatori pari al 2.5%.

Daytime Mattina

Mattino Cinque al 15.4% nella prima parte.

le iene e i bronzi di riace 11

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 860.000 telespettatori con il 17.2%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 836.000 spettatori (18.4%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 797.000 spettatori (15.4%), nella prima parte, e 648.000 spettatori (14.3%) nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 94.000 spettatori con l’1.9%. Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 122.000 spettatori pari al 2.5% di share. Su Rai3 Agorà convince 433.000 spettatori pari all’8.2% di share (presentazione di 21 minuti: 434.000 – 6.7%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 327.000 spettatori con il 7.1%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di 142.000 spettatori (3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 239.000 spettatori con il 4.4%. A seguire Coffee Break ha informato 280.000 spettatori pari al 6.1%.

Daytime Mezzogiorno

La Merlino arriva all’8% nella prima parte.

maledetti amici miei

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 833.000 spettatori (14.5%). La Prova del Cuoco ha raccolto 1.360.000 spettatori con il 12.3% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.386.000 telespettatori con il 17.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 346.000 spettatori con il 5.5%, nella prima parte, e 807.000 spettatori con il 7.7%, nella seconda parte. Su Italia 1 Bones raccoglie 250.000 spettatori con il 3.4%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.304.000 spettatori con il 9.3%.

meloni

Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 423.000 spettatori con il 7.2%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 922.000 spettatori (10.4%). Quante Storie ha raccolto 767.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 123.000 spettatori con il 2%, nella prima parte, e 249.000 spettatori (2.2%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 569.000 (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 467.000 spettatori con share dell’8% nella prima parte, e 602.000 spettatori con il 5.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Uomini e Donne con Marcuzzi e gli ex di Temptation al 21.2%. Tv2000 va forte anche con le telenovelas.

MATTEO RENZI

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.492.000 spettatori pari all’11.9% della platea. La Vita Diretta ha raccolto 1.062.000 spettatori con l’11%, nella presentazione, e 1.375.000 spettatori con il 13.8%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.432.000 spettatori con il 17.1%. Una Vita ha convinto 2.483.000 spettatori con il 17.8% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.491.000 spettatori con il 21.2% (Finale: 1.961.000 – 19.8%). Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.110.000 spettatori pari al 22.1% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.674.000 spettatori (17.9%), nella prima parte, 1.778.000 spettatori (16.8%), nella seconda parte, e 1.510.000 spettatori (12.8%) nell’ultima parte di breve durata.

Su Rai2 Nella Mia Cucina ha raccolto 424.000 spettatori con il 3%. Detto Fatto ottiene 482.000 spettatori con il 4.3%. Apri e Vinci ha ottenuto 404.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 967.000 spettatori (6.8%), nel primo episodio, 1.168.000 spettatori (8.2%), nel secondo episodio, e 1.063.000 spettatori (7.9%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 622.000 spettatori (5.4%).

maledetti amici miei

How I Met Your Mother – E Alla Fine Arriva Mamma ha appassionato 233.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.383.000 spettatori con il 16.8%. Missione Spazio ha raccolto 406.000 spettatori (3.8%). Aspettando Geo… segna 569.000 spettatori con il 5.9%. Geo ha registrato 1.051.000 spettatori con il 10.1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 939.000 spettatori con il 7.1%. Su La7 Tagadà ha interessato 427.000 spettatori pari ad uno share del 3.8% (presentazione di 8 minuti: 451.000 – 3.2%). Su TV8 Ho Qualcosa da Dirti con Enrica Bonaccorti ha raccolto 108.000 spettatori con l’1.1%. Su Tv2000 Stellina segna 220.000 spettatori con il 2.3%.

paolo bonolis

Seconda Serata

Porta a Porta al 12.4% (Paolo Bonolis tra gli ospiti).

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.184.000 spettatori con il 12.4% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 327.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rai2 Battute? segna 280.000 spettatori con il 3%. Stracult Live Show segna 144.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai 3 il documentario Where Are You? Dimmi Dove Sei segna 327.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 il doppio episodio de I Griffin è visto da 425.000 spettatori (10.6%). Su Rete 4 Belle al Bar è stato scelto da 120.000 spettatori con il 2.9% di share. Sul Nove Mum Makes P0rn ha raccolto 118.000 spettatori con l’1%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.789.000 (19.5%)

Ore 20.00 4.734.000 (21.1%)

TG2

Ore 13.00 1.949.000 (14.6%)

Ore 20.30 1.441.000 (5.9%)

TG3

Ore 14.25 1.511.000 (11%)

Ore 19.00 1.802.000 (11.1%)

TG5

Ore 13.00 2.701.000 (20.1%)

Ore 20.00 4.237.000 (18.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.489.000 (13.4%)

Ore 18.30 596.000 (4.9%)

TG4

Ore 12.00 329.000 (3.7%)

Ore 18.55 574.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 641.000 (4.5%)

Ore 20.00 1.239.000 (5.5%)