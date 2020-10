LA FICTION DI RAI1 VINCE LA SERATA CON DISTACCO (20,5%) - FAZIO (7,2-11,5-7,8%), D'URSO (9,2-12,3%) - GILETTI (5,5-6,5%) - FLOP PER IL DOCUMENTARIO SU SALVINI SUL NOVE (0,6%) - AMADEUS (18,1%), PAPERE (12,1%), GENTILI (4,8-4,3%) - LA F1 IN DIFFERITA (5,9%) - VENIER (16,5-15,9%), FIALDINI (13,9%), D'URSO (13%) - ANNUNZIATA (7,8-6,3%) - 'DOMENICA SPORTIVA (5,8%), 'PRESSING' (4,8%) - SPECIALE TG1 (6,7%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

matteo salvini by makkox 6

Nella serata di ieri, domenica 25 ottobre 2020, su Rai1 L’Allieva 3 ha conquistato 4.493.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso, in onda dalle 21.53 alle 25.21, ha raccolto davanti al video 1.854.000 spettatori pari al 12.3% di share (la presentazione, in onda dalle 21.19 alle 21.51, 2.403.000 – 9.2%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.245.000 spettatori (4.7%) e NCIS New Orleans di 944.000 spettatori (3.9%). Su Italia 1 X-Men: L’inizio ha intrattenuto 1.055.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.905.000 spettatori pari ad uno share dell’11.5% e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.278.000 (7.8%).

Su Rete4 The Town è stato visto da 580.000 spettatori con il 2.8% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5.5% con 1.450.000 spettatori nella prima parte e il 6.5% con 1.009.000 spettatori nella seconda. Su Tv8 Masterchef Italia è la scelta di 547.000 spettatori (2.7%) mentre sul Nove Salvinology: Tutti i volti di Matteo segna lo 0.6% con 154.000 spettatori. Su Rai 4 Pay the Ghost sigla l’1.7% con 421.000 spettatori. Sul 20 Whiteout – Incubo Bianco è la scelta di 374.000 spettatori (1.5%) mentre su Iris Ben-Hur conquista l’attenzione di 377.000 spettatori con il 2.2% di share. Su Sky Sport Serie A il match Juventus-Verona appassiona 691.000 spettatori con il 2.7% di share.

Access Prime Time

La presentazione di Fazio al 7.2%.

matteo salvini

Su Rai 1 Soliti Ignoti sigla il 18.1% con 4.806.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.244.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.039.000 spettatori (3.9%). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa sigla il 7.2% con 1.840.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.256.000 spettatori nella prima parte (4.8%) e a 1.137.000 (4.3%) nella seconda. Su TV8 4 Ristoranti segna l’1.8% con 485.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 328.000 (1.3%).

Preserale

La differita di F1 al 5.9%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.397.000 spettatori (16.4%) e L’Eredità 4.556.000 spettatori (19.5%) nella seconda. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.496.000 spettatori con il 12.1% di share e RiCaduta Libera 3.380.000 (14.6%). Su Rai2 Novantesimo Minuto informa 899.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 959.000 spettatori (4.2%) nella seconda, mentre Hawaii Five – 0 sigla il 3.9% con 988.000 spettatori.

Su Rai3 il TGR segna il 15.5% con 3.729.000 spettatori. Su Italia 1 CSI: NY ha totalizzato 600.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 887.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Il Club delle prime mogli intrattiene 240.000 spettatori (1.2%). Su TV8 il GP di Formula 1 del Portogallo ha catturato l’attenzione di 1.242.000 spettatori (5.9%). Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco sigla l’1% con 229.000 spettatori. Su Sky Sport Serie A il match Fiorentina-Udinese è la scelta di 596.000 spettatori (2.8%).

salvinology 2

Daytime Mattina

Domenica Geo al 4.5%.

Su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha raccolto 495.000 spettatori con il 15.8% di share nella presentazione, 1.027.000 (17.1%) prima parte e 2.030.000 (22.5%) nella seconda; Paesi che Vai segna il 18% con 1.599.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.734.000 spettatori pari ad uno share del 17% e la Santa Messa è stata seguita da 2.007.000 spettatori (19.5%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.488.000 telespettatori con il 17.5% di share mentre la Santa Messa segna l’11.1% con 985.000 spettatori.

Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 125.000 spettatori (1.4%). Su Italia1 The Vampire Diaries totalizza un ascolto di 162.000 spettatori con uno share dell’1.8% nel primo episodio e 216.000 spettatori (2.3%) nel secondo. Su Rai 3 Domenica Geo convince 405.000 spettatori con il 4.5% di share e Le Parole per Dirlo 333.000 (3.7%). Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha coinvolto 148.000 spettatori (1.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 191.000 spettatori con il 4% di share nelle News e 260.000 spettatori (2.9%) nel Dibattito. Su TV8 la Moto3 interessa a 368.000 spettatori (3.3%)

Daytime Mezzogiorno

La MotoGP al 4.6%.

FABIO FAZIO VINCENZO DE LUCA

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da 2.529.000 spettatori (19.5%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.460.000 spettatori (20.3%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 1.075.000 spettatori (9.8%) e Melaverde ha interessato 2.139.000 spettatori con il 14.6% di share. Su Rai2 Dream Hotel conquista 478.000 spettatori con uno share del 3.6%. Su Italia1 The Vampire Daries sigla il 2.6% con 316.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 872.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Radici registra 377.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 312.000 spettatori con l’1.7%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 147.000 spettatori con l’1.5% di share. Su TV8 la MotoGP conquista l’attenzione di 913.000 spettatori con il 4.6% di share.

Daytime Pomeriggio

Il Giro d’Italia all’arrivo sfiora il 13%.

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 3.038.000 spettatori (16.5%) nella prima parte e di 2.656.000 (15.9%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera segna il 13.9% con 2.456.000 spettatori. Su Canale 5 L’Edizione Straordinaria del TG5 con la Conferenza Stampa di Giuseppe Conte ha raccolto 4.001.000 spettatori con il 18.9%, Beautiful 2.606.000 (13.7%), Una Vita 2.189.000 (%) e Il Segreto 1.743.000 (10.2%); Daydreamer – Le Ali del Sogno piace a 1.793.000 spettatori con l’11% di share. Domenica Live registra il 13% con 2.275.000 spettatori (presentazione 1.865.000 – 11.7% e Ultima Sorpresa 1.978.000 – 10%)

VINCENZO DE LUCA FABIO FAZIO

Su Rai2 il Giro d’Italia ha convinto 1.427.000 spettatori (7.9%) nella prima parte e 2.162.000 (12.9%) nella seconda; Processo alla Tappa interessa a 1.444.000 spettatori (8.9%) e A Tutta Rete informa 857.000 spettatori con il 5.2%. Su Italia1 Station 19 segna il 2.4% con 433.000 spettatori nel primo episodio e il 2.3% con 389.000 spettatori nel secondo.

Su Rai3 Mezz’Ora in più è stato seguito da 1.349.000 spettatori (7.8%) e Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà da 1.040.000 spettatori (6.3%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 426.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 E’ Arrivato mio Fratello ha appassionato 294.000 spettatori (share dell’1.7%) e L’Arte di arrangiarsi 184.000 (1.1%). Su TV8 la Moto2 appassiona 571.000 telespettatori con il 3.2% di share. Su Sky Sport 1 il Gran Premio di Formula 1 del Portogallo sigla l’1.9% con 344.000 spettatori. Su Rai News 24 la diretta per la Conferenza stampa di Conte sigla il 3.1% con 655.000 spettatori.

Seconda Serata

Pressing 4.8%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 641.000 spettatori pari ad uno share del 6.7%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha informato 423.000 spettatori con il 12.4% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 788.000 spettatori (5.8%) e L’Altra DS da 219.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di 348.000 ascoltatori con il 4.8% di share (gli Highlights iniziali 597.000 – 4.8%). Su Rai 3 Tg3 – Mondo è visto da 436.000 spettatori (5.9%). Su Rete 4 Formula per un Delitto è la scelta di 192.000 spettatori (3.4%).

Telegiornali

Il TG1 delle 13.30, con la diretta di Conte, vola al 30.2%.

TG1

Ore 13.30 6.400.000 (30.2%)

Ore 20.00 6.260.000 (24.7%)

TG2

veronica gentili lucia annunziata foto di bacco

Ore 13.25 2.198.000 (11.5%)

Ore 20.30 1.829.000 (6.9%)

TG3

Ore 14.15 2.281.000 (12.4%)

Ore 19.00 2.889.000 (13%)

TG5

Ore 13.00 3.670.000 (19.6%)

Ore 20.00 4.757.000 (18.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.963.000 (12.3%)

Ore 18.30 1.182.000 (5.9%)

TG4

Ore 12.00 525.000 (3.9%)

Ore 18.55 923.000 (4.2%)

TGLA7

Ore 13.30 732.000 (3.6%)

Ore 20.00 1.079.000 (4.2%)

TG8

Ore 12.19 436.000 (3%)