FIGLIUOLO PRODIGO – IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALL’EMERGENZA A “CHE TEMPO CHE FA” FA CAPIRE CHE L’APPROCCIO SUI VACCINI È MOLTO CAMBIATO: “SE CI SONO LE CLASSI PRIORITARIE CHE POSSONO UTILIZZARLE BENE, ALTRIMENTI SI VA SU QUELLE VICINE O SU CHIUNQUE PASSA, TUTTI VANNO VACCINATI” - “SATUREREMO TUTTI I SITI, SI ANDRÀ, CI SI VACCINERÀ E CHIUDEREMO LA PARTITA”

"Il nuovo piano strategico del Ministero della Salute ha recepito, molte o quasi tutte le problematiche dei più fragili e delle persone meno fortunate."



Marco Galluzzo per il "Corriere della Sera"

È ottimista, determinato, convinto di poter vincere la sfida: «La situazione è questa, dobbiamo accelerare. Dobbiamo fare il cambio di passo con 500 mila vaccinazioni al giorno per poter far sì che entro settembre si arrivi ad almeno l'80% degli italiani vaccinati».

Lo dice il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all'emergenza Covid-19, a Che tempo che fa su Rai3. La sensazione di ottimismo gli deriva dai primi giorni di lavoro da commissario straordinario, dalle impressioni che ha acquisito, dalle prime esperienze che ha fatto: «Vedo l'intero sistema Paese che vuole vaccinare, vedo gli italiani che vaccinano gli italiani. Vedo che è stato recepito il problema dei caregiver delle persone con disabilità e devono essere vaccinati i genitori, i tutori, i badanti per dirla in italiano, ovvero chi si occupa di queste persone, sarebbe delittuoso non farlo».

E poi c'è il problema delle dosi inutilizzate, per carenze nell'organizzazione o per altri disguidi nella catena di distribuzione e somministrazione: «Voglio approfondire la questione delle dosi buttate. Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarle bene», altrimenti «si va su classi vicine o sennò su chiunque passa, tutti vanno vaccinati; questo bisogna fare».

Il nuovo commissario straordinario all'emergenza contro il Covid-19 crede nel successo del Piano che ha predisposto insieme a tutte le altre forze della Difesa e che comprende la Protezione civile, la Croce rossa, l'«intero sistema Paese», come ama dire. Per lui sta per iniziare «il momento della svolta, o perderemo tutto: gli italiani devono essere straordinari.

A marzo faremo riscaldamento, poi dalla seconda decade di aprile ci saranno gradualmente 500 mila vaccinazioni. Alcune regioni ora arrivano a 100, 150 mila, altre no: il mio compito sarà quello di portare bilanciamento anche su altre regioni e andrò di persona a vedere».

Figliuolo parla dell'organizzazione che sta mettendo in piedi, delle riunioni che sono giornaliere: «Sono molto confidente. Ho contatti con tutte le Regioni e ringrazio il presidente della Conferenza Stefano Bonaccini con cui mi sento ogni giorno. Adesso serve un tavolo di coordinamento quotidiano con la Protezione civile, le Regioni, il ministro Speranza (ringrazio anche lui, e anche con lui mi sento ogni giorno) e la capillarizzazione» delle vaccinazioni.

Poi fa capire quanto Draghi stia cercando di farsi sentire in Europa, con la pressione verso le aziende farmaceutiche affinché rispettino i contratti: «C'è stata una forte azione del presidente Draghi sulle case farmaceutiche. Io personalmente ho sentito quasi tutti gli amministratori delegati. Ci sono stati dei problemi, ma andremo a bilanciare. Avremo un'arma in più che è il vaccino Johnson & Johnson, monodose e stabile, facilmente trasportabile».

È la prima volta che parla in televisione, e il generale mostra anche un deciso piglio decisionista: «Tutto sta nel fatto che arrivino i vaccini, poi si andrà di (campagna di) massa. Ora il piano è cadenzato per età, quando arriveranno i vaccini in massa si potrà fare fuoco con tutte le polveri. Satureremo tutti i siti, si andrà e ci si vaccinerà e chiuderemo la partita».

Quindi un messaggio conclusivo: «Agli italiani dico di volere bene a chi sta dando tutto, come i nostri medici e i nostri infermieri. Se ci sono sbavature miglioreremo. Faremo tutto quello che dobbiamo e sono sicuro che il nostro popolo farà la sua parte come ha sempre fatto nei momenti di difficoltà e vinceremo questa sfida. Noi lo dobbiamo alle nostre radici, ai nostri anziani».

