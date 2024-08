IL FILM GAY E’ NEI GUAI! - A NEANCHE CINQUE GIORNI DALL'INIZIO DELLE RIPRESE JOAQUIN PHOENIX HA LASCIATO IL SET DI QUELLO CHE SAREBBE DOVUTO ESSERE IL PROSSIMO FILM DI TODD HAYNES, UNA STORIA D'AMORE GAY CON SCENE PIUTTOSTO BOLLENTI - I FINANZIAMENTI ERANO CONDIZIONATI ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ATTORE E ORA I MEMBRI DELLA TROUPE IN MESSICO ASPETTANO DI ESSERE PAGATI…

Estratto dell’articolo di Alessandra Baldini per www.ansa.it

joaquin phoenix napoleone

A neanche cinque giorni dall'inizio delle riprese Joaquin Phoenix ha lasciato il set di quello che sarebbe dovuto essere il prossimo film di Todd Haynes, una storia d'amore gay con scene apparentemente piuttosto risqué.

Nessuna ragione è stata data per l'addio dell'attore e co-sceneggiatore del film, e ora la produzione "è su un binario morto", scrive oggi Deadline, dopo che per due settimane il film in cui doveva recitare anche Danny Ramirez di Top Gun: Maverick era rimasto nel limbo. I produttori hanno tentato invano di rimettere le cose in sesto. […] I finanziamenti erano condizionati alla partecipazione dell'attore, scrive Indiewire e ora, secondo Deadline, "i membri della troupe in Messico aspettano di essere pagati".

[…] Il film, ambientato negli anni Trenta, avrebbe dovuto raccontare la storia di due uomini, uno dei quali interpretato da Phoenix, che hanno una intensa relazione omosessuale e lasciano la California per il Messico. Parlando l'anno scorso a Cannes, […] il regista aveva detto che Joaquin lo stava spingendo ad osare di più: "Questo sarà un film vietato ai minori", aveva aggiunto Haynes.

todd haynes

[…] Secondo Variety, Joaquin "ha avuto un ripensamento", mentre Page Six (la rubrica di gossip del New York Post) ha appreso "in esclusiva" che "il soggetto del film è stato certamente un fattore". Haynes non rifugge dai temi scomodi e ha diretto molti film a tema gay: tra questi Carol, ambientato in una riservatissima New York degli anni Cinquanta, è stato candidato a sei Oscar tra cui uno per Rooney Mara come migliore attrice non protagonista. Mara, che è la partner di Phoenix nella vita, aveva vinto come migliore attrice a Cannes dove il film era stato onorato anche con la Palma Queer. […]

joaquin phoenix in beau ha paura 6