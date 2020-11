IL FILM DI M.T.GIORDANA SU RAI1 (11,8%) BATTUTO DA ''ALL TOGETHER NOW'' (14,9%) - SCIARELLI (8,6%) - PALOMBA SPECIAL (3,5%) - MARADONA DI KUSTURICA SU LA7 (2,6%) - INTER-REAL SU SKY (2,4%) - 'XFACTOR' IN CHIARO IN REPLICA (2,3%) - MORENO (5,1%), CUCCIARI (5,3%), PALOMBA (4,2-3,3%), GRUBER (7,9%) - AMADEUS (17,2), TECHE SPECIALI SULLE DONNE (12,7%), 'STRISCIA' (15,8%) - E.DANIELE (15,6-14,3%), CLERICI (14%), 'FORUM' (16,1%) - SENZA 'DETTO FATTO', RAI2 CROLLA ALL'1,6% - VESPA (9,6%), LUNDINI (2,3%), 'PRESSING' (9,3%)

Nella serata di ieri, mercoledì 25 novembre 2020, su Rai1 Nome di Donna, in onda dalle 21.52 alle 23.32, ha conquistato 2.778.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale 5 All Together Now – La Musica è Cambiata, in onda dalle 21.45 alle 24.14, ha raccolto davanti al video 3.150.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Rai2 L’Alligatore, in onda dalle 21.39 alle 23.44, ha interessato 1.038.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Hercules – La Leggenda ha inizio ha catturato l’attenzione di 1.599.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.962.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6%.

Su Rete4 la puntata di Speciale Stasera Italia, in gran parte dedicata alla scomparsa di Diego Armando Maradona, totalizza un a.m. di 805.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 Maradona by Kusturica ha registrato 625.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su TV8 X Factor ha segnato il 2.3% con 458.000 spettatori mentre sul Nove Riaccendiamo i Fuochi ha catturato l’attenzione di 264.000 spettatori (1%). Su Rai Movie Cosa dirà la Gente sigla il 2% di share con 528.000 spettatori e sul 20 Die Hard – Vivere o Morire si porta al 3.1% con 736.000 spettatori. Su Sky Sport Uno il match di Champions League Inter-Real Madrid ha interessato 649.000 spettatori con il 2.4% di share. Su Real Time la prima puntata di Ti Spazzo in Due si porta all’1% di share con 294.000 spettatori.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.932.000 spettatori con il 17.2% mentre la puntata speciale di Techetechetè sigla il 12.7% con 3.538.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.541.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 5.1% con 1.469.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.261.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.473.000 spettatori pari al 5.3% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.886.000 spettatori pari al 6.5%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.184.000 individui all’ascolto (4.2%) nella prima parte e 952.000 (3.3%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.266.000 spettatori (7.9%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 696.000 spettatori con il 2.4% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 630.000 spettatori con il 2.2%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti sigla l’1.5% con 417.000 spettatori.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.593.000 spettatori (18.4%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.322.000 spettatori (23%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.907.000 spettatori con il 15.2% di share e quella di Caduta Libera 4.056.000 con il 17.9% di share. Su Rai2 l’incontro di Coppa Italia Udinese-Fiorentina ha raccolto 816.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi sigla il 3% con 636.000 spettatori e CSI: NY segna il 2.5% con 623.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 3.517.000 spettatori con il 14.6% di share e Blob segna 1.466.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.4% con 879.000 spettatori. Su La7 The Good Wife interessa 209.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 300.000 (1.4%) nel secondo. Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 342.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 353.000 spettatori (1.5%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina dà il buongiorno a 605.000 telespettatori con il 13.3% di share e Uno Mattina informa 1.053.000 spettatori (16.3%); la prima parte di Storie Italiane è stata seguita da 910.000 spettatori con il 15.6% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.124.000 spettatori (17.6%) nella prima parte, 984.000 (16.6%) nella seconda e 746.000 (13%) nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3.1% con 196.000 spettatori.

Su Italia 1 The Mentalist è la scelta di 284.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Agorà convince 526.000 spettatori pari all’8.1% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 5.3% con 309.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Carabinieri registra 178.000 spettatori con share del 3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 128.000 spettatori con il 3.1% nelle News e 214.000 (3.3%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 252.000 spettatori pari al 4.3%. Su TV8 Ogni Mattina fa compagnia a 44.000 spettatori (0.7%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 1.000.000 spettatori (14.3%) mentre E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 14% con 1.725.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.469.000 telespettatori con il 16.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 446.000 spettatori con il 6% nella prima parte e 885.000 spettatori (7.8%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist è la scelta di 300.000 spettatori con il 4% di share, il Grande Fratello Vip sigla il 6.4% di share con 934.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.176.000 spettatori con il 7.2%.

Su Rai3 Elisir è seguito da 479.000 spettatori (6.7%), Quante Storie si porta al 7% con 915.000 spettatori e Parlano le Donne al 3.5% con 554.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 139.000 spettatori con l’1.9% di share nella prima parte e 191.000 (1.5%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 713.000 spettatori (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 368.000 spettatori con share del 5.2% nella prima parte e 528.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.9% con 141.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.875.000 spettatori (13%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.219.000 spettatori (17.8%). La Vita in Diretta informa 2.593.000 spettatori con il 16.4% (presentazione 2.149.000 – 15.9%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.953.000 spettatori (17.8%), Una Vita ha convinto 2.674.000 spettatori con il 17.1% di share mentre Uomini e Donne si porta al 22.3% con 3.017.000 spettatori (finale 2.444.000 – 19.6%); il Grande Fratello Vip sigla il 18.7% di share con 2.286.000 spettatori e Il Segreto il 16.9% con 2.157.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 17% con 2.477.000 spettatori nella prima parte, al 17.2% con 2.890.000 spettatori nella seconda e al 14.2% con 2.567.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Ore 14 informa 374.000 spettatori (2.4%), il Question Time di Rai Parlamento ha informato 166.000 spettatori con l’1.3% di share, The Coroner 195.000 (1.6%).

Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.025.000 spettatori (6.3%) nel primo episodio, 1.091.000 (7.2%) nel secondo e 885.000 (6.3%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 601.000 spettatori (4.7%) e Friends diverte 387.000 spettatori (2.5%); il Grande Fratello Vip sigla il 2.1% di share con 341.000 spettatori. Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.868.000 spettatori (17.6%) e Geo 1.965.000 spettatori con il 12.2% di share (Aspettando Geo 1.054.000 – 8.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 776.000 spettatori con il 5.2%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 437.000 spettatori con il 3.3% e Tagadà #Focus convince 381.000 spettatori (3%); Senti chi Mangia intrattiene 165.000 spettatori con l’1.2% di share e Senti chi Mangia – Non si butta via niente 175.000 (1.1%). Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di 126.000 spettatori (0.8%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 890.000 spettatori con il 9.6% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 536.000 spettatori pari ad uno share del 7.1%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 208.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 6.5% con 573.000 spettatori. Su Italia1 Pressing Champions League viene visto da una media di 866.000 ascoltatori con il 9.3% di share. Su Rete4 Confessione Reporter ha segnato il 3.3% con 282.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.736.000 (22.6%)

Ore 20.00 6.720.000 (25.3%)

TG2

Ore 13.00 2.247.000 (14.8%)

Ore 20.30 1.849.000 (6.5%)

TG3

Ore 14.25 1.763.000 (11.5%)

Ore 19.00 2.889.000 (13.5%)

TG5

Ore 13.00 3.299.000 (21.4%)

Ore 20.00 5.595.000 (20.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.617.000 (13%)

Ore 18.30 1.104.000 (6%)

TG4

Ore 12.00 321.000 (3.3%)

Ore 18.55 849.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 739.000 (4.5%)

Ore 20.00 1.512.000 (5.6%)

TG8

Ore 12.00 76.000 (0.7%)