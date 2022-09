4 set 2022 08:30

FINALMENTE OBAMA HA CAPITO QUAL È LA SUA VERA VOCAZIONE: LO SHOW BUSINESS! – L’EX PRESIDENTE AMERICANO HA VINTO UN EMMY PER LA “NARRAZIONE” DELLA SERIE “I PARCHI NAZIONALI PIÙ BELLI DEL MONDO”, SU NETFLIX – LA CERIMONIA DI CONSEGNA AVRÀ LUOGO IL 13 SETTEMBRE, MA I PREMI MINORI VENGONO ANNUNCIATI IN ANTICIPO. NON È LA PRIMA VOLTA CHE UN PRESIDENTE RICEVE IL PREMIO: NEL 1956 TOCCÒ AD EISENHOWER, MA…