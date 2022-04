FINANZIAMENTI AI PARTITI? GRAZIE AL ROMANZO 'IL TESORIERE' DI GIANLUCA CALVOSA SI RIAPRE IL DIBATTITO – DATTOLI (INRETE) APPARECCHIA IL CONFRONTO PCI-PSI, TRA IL SOTTOSEGRETARIO ENZO AMENDOLA E LUCA JOSI, EX BRACCIO DESTRO DI CRAXI - DALL'ORO DI MOSCA' VERSO IL PCI AI FINANZIAMENTI AMERICANI ALLA DC FINO ALLA VIA 'AUTONOMA' DELL'ULTIMO PSI CRAXIANO – LA RIMOZIONE DEL TEMA E LA PROPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO AMENDOLA: "LA SOLUZIONE È NEL MODELLO TEDESCO DELLE GRANDI FONDAZIONI"

Da adnkronos.com

presentazione il tesoriere

Una spy story sul finire della guerra fredda, con segreti da tenere nascosti per sempre in un Paese-faglia tra Occidente e Oriente come l'Italia della metà degli anni Settanta: "Il Tesoriere" di Gianluca Calvosa (Mondadori) è stato presentato a palazzo Ferrini-Cini, alla luce della 'guerra calda' esplosa nel cuore d'Europa, con al centro quella Russia, allora Urss, che tanto peso ha avuto e continua ad avere nella vita economica e politica italiana. A parlare del romanzo, oltre all'autore, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Enzo Amendola, il giornalista Luca Josi, il prof. Giuliano Frosini.

luca josi

La discussione sul romanzo ha portato a riflettere sul tema del finanziamento illecito dei partiti: dall''oro di Mosca' verso il Pci ai finanziamenti americani alla Dc, alla via 'autonoma' dell'ultimo Psi craxiano. Un sistema di finanziamento, quello legato al mondo bipolare, dove i grandi partiti come Dc, Pci, Psi "avevano una loro lettura del mondo, e leader del calibro di Berlinguer, Andreotti e Moro, Craxi" ha ricordato Amendola "sapevano trasmetterla ai cittadini". Quanto al crollo della Prima Repubblica, Amendola ha riconosciuto che "è ancora rimosso come tema", mentre ha ribadito di guardare come meccanismo per sostenere i partiti "alle grandi fondazioni sul modello tedesco".

gianluca calvosa 11 enzo amendola calvosa cover simone dattoli