24 mag 2022 19:27

FINCHE' DURA FA VERDURA - DA VIA DEL CORSO AL RED CARPET DELLA CROISETTE: I MANESKIN FANNO IL LORO DEBUTTO A CANNES CON UNA VERSIONE DI "IF I CAN DREAM" DI ELVIS NELLA COLONNA SONORA DEL FILM DI BAZ LUHRMANN SUL "RE DEL ROCK 'N' ROLL" - LA BAND È ARRIVATA IN FRANCIA DOPO UN'OSPITATA DA JIMMY FALLON, DOVE IL COMICO AMERICANO HA SOSTITUITO LA BASSISTA VICTORIA DE ANGELIS, ASSENTE PER PROBLEMI DI SALUTE… - VIDEO