FINCHÉ C'È FEDE C'È SPERANZA: “TEMO DI MORIRE AI DOMICILIARI MA NON ME LO MERITO” - L'EX DIRETTORE DEL TG4 PARLA CON "OGGI" DOPO LA CADUTA E IL RICOVERO: “HO QUASI PERSO UN OCCHIO, PER FORTUNA SONO ANCORA CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE. COME PASSO LE MIE SERATE? DA SOLO, AL MASSIMO MI CUCINO GLI SPAGHETTI” - LA MOGLIE: “È UN GIORNALISTA FANTASTICO, È ASSURDO CHE DEBBA FINIRE COSÌ. BERLUSCONI È UN INGRATO, NON VUOLE AVERE GRANE, PENSA SOLO PER SÉ”

Anticipazione Stampa da “Oggi”

emilio fede

Sul settimanale OGGI, in edicola da domani, il giornalista di Telelombardia e conduttore di «Iceberg» Marco Oliva intervista Emilio Fede dopo la rovinosa caduta che lo ha costretto a un temporaneo ricovero in ospedale. «Ho quasi perso un occhio, ho dolori ovunque, per fortuna sono ancora capace di intendere e di volere. Ho battuto la testa forte, mi hanno operato al naso ... Sono rimasto circa mezz’ora a terra, non avevo né la forza di alzarmi né di gridare. Per fortuna un custode mi ha visto e ha chiamato i soccorsi… La notte mi sveglio con l’incubo di quella caduta e a volte ho paura persino ad addormentarmi perché temo di non svegliarmi più».

marysthell garcia polanco emilio fede

Fede sta scontando nella sua casa di Segrate la condanna a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby bis ed è caduto durante gli orari di uscita che gli sono concessi.

emilio fede a non e l arena

«Temo di morire ai domiciliari, ma non me lo merito. Come passo le mie serate? Da solo, al massimo mi cucino gli spaghetti», dice. E aggiunge: «Mia moglie è a Napoli, ha problemi di salute e non è in grado di venire a Milano. Io non posso vederla, non mi danno il permesso. Avevo chiesto la possibilità di andare a Napoli solo 48 ore per abbracciarla e me l’hanno negata, ma vi rendete conto? È una crudeltà… Mi auguro solo che chi mi ha messo in questa condizione non abbia da rispondere alla sua coscienza».

diana de feo

OGGI ha intervistato anche la moglie dell’ex direttore del Tg4, Diana De Feo. Che dice: «Perso un occhio? Ma no, non mi pare. Rotto il naso? Rotto no, certo la botta… Ero a Parigi. Ora sono a Roma ma sto per partire per Napoli, devo organizzare un concerto di musica e poesia. Andrò a trovarlo appena posso».

EMILIO FEDE LELE MORA emilio fede

E aggiunge: «Il portinaio gli fa portare qualcosa di pronto dal ristorante. S’immagini uno come lui, abituato a uscire, ad andare alle cene...». Per alcune cene Da Berlusconi è appunto stato condannato… «E da quando invitare a cena una signora è un reato? Una follia. È stato un giornalista fantastico, è assurdo che debba finire così». E conclude: «Berlusconi non vuole avere grane, pensa solo per sé. Tanto lui è deputato europeo, chi lo tocca? Mi chiede se è stato ingrato? Sì, penso che si potrebbe dire così».

diana de feo col marito emilio fede (2) diana de feo col marito emilio fede (3) emilio fede cade con berlusconi REALITI SCIO LELE MORA EMILIO FEDE ENRICO LUCCI emilio fede emilio fede emilio fede peter gomez emilio fede REALITI SCIO LELE MORA EMILIO FEDE ENRICO LUCCI CON MASCHERA DI BERLUSCONI GAETANO FERRI EMILIO FEDE LA DIRETTA INSTAGRAM DI EMILIO FEDE emilio fede LA DIRETTA INSTAGRAM DI EMILIO FEDE