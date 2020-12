FINCHÉ LA BARCA VA – MOLENDINI: “NON SAPPIAMO SE SI FARÀ LA SONG BOAT DI SANREMO, MA GIÀ IL FATTO DI PRENDERLA SUL SERIO È PREOCCUPANTE. SENZA CONTARE IL RISCHIO CHE QUELL'ASSEMBRAMENTO SONORO POTREBBE PROVOCARE UN ALTRETTANTO SONORO CONTAGIO, VISTO CHE AL VIRUS NESSUNO GLIELO HA DETTO CHE IL FESTIVAL DI SANREMO È INTOCCABILE E CHE LA RAI NON PUÒ RINUNCIARE AI BEI SOLDONI CHE OGNI ANNO LA SETTIMANA SANTA SANREMESE GLI FRUTTA (37 MILIONI NEL 2020)"

Marco Molendini per Dagospia

Il grande pittore fiammingo Hieronymus Bosch cinquecento anni fa aveva chiamato una sua tela La nave dei folli: raffigurava il pellegrinaggio di un manipolo di viaggiatori per mare senza alcuna meta e intenti a sprecare la propria vita nel vizio. La song boat sanremese ha qualche parentela con quel racconto, con una grande differenza: la nave dei folli della Rai la meta ce l'ha, il Teatro Ariston.

Può sembrare ridicolo, ma la settimana santa sanremese è sempre stata qualcosa che si accompagna alla perdita di senso della realtà. La cosa preoccupante è che, quella percezione distorta di ciò che avviene nel mondo circostante, sia accompagnata da un ragionamento che viene presentato con lucidità: il Festival s'adda fare, covid o non covid.

Neppure il virus può fermare la più folle delle rassegne canore mondiali. E il rito si deve consumare nella date stabilite, 2-6 marzo, sia pure con un leggero ritardo rispetto alle ultime edizioni. Non importa cosa succede attorno, non si pensa a come saremo fra tre mesi sul fronte dell'epidemia, se il vaccino avrà cominciato a dare qualche effetto (della qualcosa si dubita da più parti) o se saremo ancora a combattere coi colori: giallo, rosso e arancione e con la disperazione di non sapere quando finirà l'incubo. No, l'importante è fare il Festivalone, il resto è accademia.

Non so quanto ci abbiano pensato a viale Mazzini: il pubblico ce lo portiamo da casa bello e impacchettato, tutti in nave, tamponati a ogni alzar del sole, controllati, sfamati, misurati, inscatolati. E poi all'ora fatidica li imbellettiamo, li portiamo a terra e li chiudiamo all'Ariston. Cinquecento persone, con la prescrizione anagrafica (vietato l'ingresso ai maggiori di..., l'età è da stabilire) sono una bella massa: come verranno preservati dal contagio durante il trasbordo dal porto al teatro, che non sono lontani, ma bisognerà evitare contatti? Sotto vuoto, come i palombari?

fiorello diodato amadeus

E poi riaccompagnati in mare? E quanto tempo ci dovranno stare, considerando i tempi di sicurezza necessari per rendere sanitariamente sterili tutti quanti. E come verranno scelti? Saranno degli eletti? O saranno pagati come il pubblico degli show televisivi, visto che i soldi ci sono e che Costa crociere sarebbe disposta a finanziare il tutto? E ancora: che mascherine indosseranno? Si siederanno una sedia si e due no?(l'Ariston conta 1700 posti)?

AMADEUS E FIORELLO

Ma il festival non è fatto solo dal pubblico. Ci sono i cantanti, quest'anno una truppa salita a 26 unità (scelta basata probabilmente sulla consapevolezza che più si ascolta meno si capisce e quindi il risultato, qualunque risultato sarà il migliore di quelli possibili), ci sono i loro accompagnatori, i discografici, i congiunti, gli orchestrali, i tecnici della Rai, tutto lo staff, assai numeroso, della tv pubblica, i giornalisti, le radio.

Dove li mettono? Su altre navi no, perché il comune di Sanremo vuole che gli alberghi lavorino. E poi c'è la folla sterminata dei curiosi sanremesi, si farà la zona rossa solo per loro? E l'orchestra, gli ospiti, le prove?? Come si svolgeranno? Mah.

La Song boat non sappiamo se si farà, ma già il fatto di prenderla sul serio è preoccupante. Anzi, sul serissimo. Senza contare il rischio che quell'assembramento sonoro potrebbe provocare un altrettanto sonoro contagio, visto che al virus nessuno glielo ha detto che il Festival di Sanremo è intoccabile e che la Rai non può rinunciare ai bei soldoni che ogni anno la settimana santa sanremese gli frutta (37 milioni nel 2020). Senza considerare che, grazie alla lunga quaresima che stiamo vivendo, questa volta successi e incassi potrebbero persino aumentare.

La nave, in qualche modo, è comunque salpata. E Amadeus comincia a svelare chi avrà al suo fianco.Dall'amico Fiorello (conosciamo Rosario, è una persona intelligente e sensibile, si metterà mai in una condizione che fa ridere e non per le sue battute?), ai nuovi assunti.

Una bella ragazza, Elodie, che fino a ieri faceva la cantante e che viene lanciata, per una notte si avverte (nelle altre serate ce ne saranno altre), a fare più o meno la valletta. E il trasformista Achille Lauro con il compito, dichiarato e facilmente immaginabile, di fare da bella statuina inventando abbigliamenti che facciano esclamare qualche oh di scalpore, qualche titolo sui giornali e contagino il termometro dell'Auditel.

E Ibrahimovic, calciatore ingombrante che non si sa che farà, oltre che offrire il proprio cognome. Poi c'è il manipolo dei cantanti, 26: «abundantis ad abundantiam» come diceva Totò a Peppino a proposito dei punti, punti e virgola e due punti della famosa lettera. Un manipolo che ha incrementato le dosi dei giovani che spuntano come funghi, che conta sugli abituées, quelli che non mancano un Ariston, e, perfino, su una mummia del Sanremo che fu: Orietta Berti. Fin che la barca va, lasciala andare.

