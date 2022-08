Ivan Rota per Dagospia

flora canto sonia bruganelli

"Preferisco pagare un aereo privato piuttosto che passare ore in aeroporto" aveva scritto Sonia Bruganelli scatenando gli “webeti”. Flora Canto aveva commentato: “Anche io con i soldi di Paolo (Bonolis) viaggerei solo con un aereo privato. Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi". Risultato? La fine di in amicizia. E al matrimonio tra la Canto e Flavio Insinna i “bruganolis” non c’erano.

In molti dicono che tra Belen Rodriguez e Giulia Tordini, la nuova fidanzata di Antonino Spinalbese , ex di Belen, sia partita una sfida: le due hanno condiviso sui social, a pochi minuti di distanza, degli scatti che sembrano essere troppo simili. Giulia Tordini ha postato un frame del pranzo con l’acqua del mare in sottofondo, e poi la showgirl argentina ha deciso di condividere un momento quasi uguale. Inoltre si dice che Belen abbia ordinato al parrucchiere, suo ex, di non parlare di lei e di Luna Marí, la figlia che ha avuto da lui, al Grande Fratello Vip a cui Spinalbese parteciperà.

sophie codegoni 1

“Ci arriva voce che al comizio di Salvini il dj abbia messo Ciao Ciao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit”. Questo ha scritto il duo La Rappresente di Lista. Maledire una persona non é una bella cosa, ma Matteo Salvini ha solo risposto che non se ne era ammorti e che, in ogni caso, la canzone gli piace molto.

In molti hanno criticato la scelta di Rocio Munoz Morales come madrina della 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dal 31 agosto al 10 settembre. Si chiedono se proprio non ci fosse un’attrice italiana all’altezza e alcuni sostengono che il curriculum della moglie di Raoul Bova non è proprio da Oscar, neèda Festival.

rocio munoz morales

Terza cover beauty positivity per Vanessa Incontrada dopo le continue polemiche per la sua taglia rafforzate dalle foto spiaggiata e “nature” pubblicate da Nuovo. In copertina, su Vanity Fair, l’attrice sorridena tutto spiano. “Sei Bellissima - si legge - Glielo gridano dalle piazze d’Italia, alla faccia delle critiche”. La Ferilli invita la Incontrada a riprendere a parlare di lavoro e lasciarsi questa storia alle spalle. Mitica Sabrinona!

Ma chi veste la Gregoraci ? A Battiti Live Elisabetta Gregoraci mostra dei look esagerati: in una puntata, complice il vento, le si sollevava l’ abito dai due spacchi inguinali, agli spacchi in un’altra puntata ha aggiunto la pancia scoperta, e poi scollature esagerate. Con questi outfit batte persino i look di nozze di Manuela Arcuri.

Francesco Oppini ha una nuova fidanzata , la studentessa Francesca Viverit e posta foto piene d’amore. Lui si é lasciato con Cristina Tomasini che tanto piaceva a mamma Alba Parietti. Ne il figlio, ne la mamma hanno mai proferito parole sulla fine di questa storia.

Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi, ha detto no al Grande Fratello Vip con profondo dispiacere del padre che la spingeva a farlo perché avrebbe guadagnare un bel po’ di soldi. E ci crediamo: l’ultimo regalo che la ragazza ha chiesto al papà é una borsa da tremila euro…

belen giulia tordini 23

Barbara D’Urso ha usato addirittura un drone per immortalare il suo fisico e il lato b dall’alto. Però, molti “webeti” non hanno amato la foto e i commenti si sono sprecati. Alcuni hanno persino messo in dubbio che si trattasse davvero della Santa di Cologno Monzese. Possiamo garantire che nel post Instagram é proprio lei.

Hanno fatto coppia al Festival di Sanremo Rettore e Ditonellapiaga con la canzone Chimica, ma incontratesi ai Tim Summer Hits non si sono nemmeno salutate. E anche sul palco erano separate. Pare che dopo l’esperienza di Sanremo tra le due sia sceso il gelo. Colpa degli outfit scelti da Rettore sul palco dell’Ariston.

sophie codegoni

Sui social continuano a dire che il successo di Aurora Ramazzotti é dovuto ai genitori famosi. La tosta ragazza fa spallucce, ma c’è chi interviene per difenderla ovvero il suo amico Tommaso Zorzi con il quale ci sono state diverse incomprensioni. Il ragazzo dice:” Ti ho vissuta dal liceo e so quanto il pregiudizio sia sempre stato presente nella tua vita e successivamente nel tuo lavoro”…

Stiamo su Tommaso Zorzi: il suo fidanzato Tommaso Stanzani si aggiunge alla lista, con Nicolò Pirlo, futuro stilista e figlio di Andrea Pirlo, alla lunga lista di quelli che hanno detto no al Grande Fratello Vip. Ma come mai così tanti non vogliono entrare in quella casa? Oppure alcuni millantano una chiamata che non hanno ricevuto?

Soleil Sorge non ha mai sostenuto il provino per Avanti un Altro e ci tiene a dire:“Fake news: mai fatto provini per “Avanti un Altro” ne avrei considerato questo ruolo che qualcuno, con malizia, tende ad assegnarmi. Ho invece accettato un altro ruolo in linea con il mio percorso professionale. Auguro tanto successo a Sophie (Codegoni) & Sonia (Bruganelli) . Try again & see you soon XOXO”.

d urso

Sonia Bruganelli é una delle poche convinte che in Italia esiste la meritocrazia e se la prende con chi dice che Sophie Codegoni é stata raccomandata per il ruolo di Bonas a Avanti un’Altro. La moglie di Paolo Bonolis scrive su Instagram: “…molti di voi, che sono fautori di un’Italia dove non esiste la meritocrazia, ma solo il clientelismo, pensano che Sophie non abbia fatto il provino e che sia stata scelta perché raccomandata. Non è così. Sophie mi è piaciuta, l’ho conosciuta: è una bellissima donna”, e ha mostrato il provino.

Il Festival della Bellezza 2022, dedicato al tema “Miti e tabù”, torna al Vittoriale per la sua nona edizione con un ospite molto speciale, Ornella Vanoni ha deliziato il suo pubblico con lo spettacolo “Come un attimo senza fine”.Strehler, Pratt, Pasolini, Paoli, De Moraes… Artista e musa in un percorso esistenziale costellato da protagonisti della cultura attraversato con intelligenza,ironia, eleganza, carisma.Sul palcoscenico anche Massimiliano Finazzer Flory e al pianoforte Fabio Valdemarin .

aurora ramazzotti

Dicono che lei si è riavvinata a lui perché dopo tanti successi é in caduta libera mentre lui é diventato un nome di punta della televisione italiana. Forse é solo un pettegolezzo anche perché sono sempre stati amici…

flora canto e sonia bruganelli sophie codegoni bacio corona codegoni sophie codegoni sophie codegoni sophie codegoni sophie codegoni fuori di seno al gfvip 7 sophie codegoni 4 sophie codegoni 6 sophie codegoni 6 sophie codegoni 5 sophie codegoni 4 sophie codegoni 7 sophie codegoni 3 sophie codegoni 13 sophie codegoni 12 sophie codegoni 11 sophie codegoni 1 sophie codegoni 10 sophie codegoni taylor mega sophie codegoni 2 soleil