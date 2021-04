22 apr 2021 12:20

È FINITA LA PACCHIA DEL COVID PER NETFLIX - LA PIATTAFORMA DI STREAMING HA MANCATO GLI OBIETTIVI DEL PRIMO TRIMESTRE 2021 E IL TITOLO HA BRUCIATO IN BORSA IL 10% - DEL RESTO GLI ABBONATI NON CRESCONO PIÙ COME A INIZIO PANDEMIA (+26 MILIONI NEI PRIMI SEI MESI DEL 2020) PERCHÉ PER FORTUNA LA GENTE HA RIPRESO A USCIRE DI CASA, E LA CONCORRENZA, DA AMAZON A DISNEY, HA AFFINATO LA SUA OFFERTA...