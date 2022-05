FINITI I TEMPI DA CAZZEGGIONE: LA PATERNITA' INVECCHIA – VALENTINO ROSSI VOLA A IBIZA PER RAGGIUNGERE LA COMPAGNA FRANCESCA SOFIA NOVELLO E LA PICCOLA GIULIETTA MA LA FACCIA DEL "DOTTOR ROSSI" MOSTRA I SEGNI DEL TEMPO CHE PASSA E DEI PANNOLINI DA CAMBIARE...

Angelo Sica per “Chi”

valentino rossi francesca sofia novello

Dopo aver corso a Brands Hatch, in Gran Bretagna, una delle sue prime gare nel mondo delle quattro ruote, Valentino Rossi è volato a Ibiza per raggiungere la compagna, Francesca Sofia Novello. La 28enne, che ha conquistato il cuore del nove volte campione di MotoGp, due mesi dopo il parto si è regalata una vacanza con la neonata Giulietta. primo volo di Giulietta", ha scritto sui social.

E poi: "Qui in Spagna è la festa della mamma, quindi quest' anno festeggio due volte", ha aggiunto. Ma anche per Valentino è la prima vacanza da neopapà. Non il solo traguardo da festeggiare: infatti, a Brands Hatch, alla guida di una Audi R8 Lms GT3, si è piazzato all'ottavo posto. Non male per un pilota fuoriclasse sulle moto, ma quasi all'esordio con le macchine.

valentino rossi e la piccola giulietta

Nelle immagini che vi mostriamo Valentino stringe la sua Giulietta, nata lo scorso 4 marzo, in un abbraccio che trasuda tenerezza e orgoglio paterno. Ma la bimba non è la sola cosa di cui il pilota di Tavullia va fiero. Il giorno successivo alla gara in Gran Bretagna, il suo "allievo" Francesco Bagnaia è arrivato primo nel Motomondiale in Spagna, dominando dal primo all'ultimo giro. Bagnaia è uno dei talenti che si sono formati nell'Academy VR46, la "scuola" per piloti che Rossi ha creato nel 2013 nel suo ranch vicino a Tavullia, nel pesarese. Insomma, Valentino non smette di fare faville, come papà, come maestro e come scopritore di talenti.

