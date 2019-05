Giuseppe Candela per Dagospia

"Dopo aver raccontato la verità sto meglio, per me è una grande rivincita. Spero che altri possano trovare il coraggio di fare lo stesso, molti continuano ad avere paura", a parlare è Emanuele Trimarchi che lo scorso 7 maggio al settimanale Chi aveva svelato di essere vittima del duo Perricciolo-Michelazzo. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne aveva conosciuto la popolarità dopo l'uscita dal date show di Canale 5 e grazie alla relazione con la tronista Anna Munafò.

"Raccontarlo è come riviverlo, per colpa loro sono caduto in depressione. Avevo solo ventidue anni, ero inesperto e mi sono fidato. Quando mi chiamavano tremavo come una foglia. Ti uccidono, ti levano l'anima", spiega Trimarchi che a Dagospia fornisce nuove rivelazioni.

Le finte aggressioni come metodo: "Mandai un video a Pamela Perricciolo dove deridevo Anna Munafò, ero arrabbiato perché mi facevano leggere conversazioni di lei con Danny Coppi, cugino di Simone Coppi. Entrambi inesistenti ma servivano per farci lasciare. Pamela girò questo video ad Anna e dopo un paio di giorni uscì sul web, ero furioso e chiesi spiegazioni. Pamela mi disse che era stata aggredita di notte nel garage di casa sua e che le avevano rubato la chiavetta usb che conteneva questo filmato poi diffuso in rete. Questa finta aggressione l'ha anche denunciata, lei si rende conto?".

In queste storie spesso ritornano anche i problemi di salute: "Dicevano che la Perricciolo aveva un tumore e andava a fare delle cure a Pavia. Era una strategia precisa per intenerire chi è dall'altra parte, un modo per tenerti sempre legato. Di questo tumore poi non ne hanno più parlato", aggiunge l'ex della Munafò.

Il clima di terrore era perenne e lo ha accompagnato durante la loro collaborazione: "Dovevo fare quello che dicevano loro altrimenti mi avrebbero rovinato l'immagine e una futura carriera. Mi convocavano a casa a qualsiasi orario anche di notte per una semplice foto con una fan, si inventavano cose che non avevo fatto o mi dicevano che non dovevo andare in palestra perché non dovevo farmi vedere in giro. Vivevo con una tensione perenne, ero obbligato ad avere determinati atteggiamenti."

Un metodo rafforzato, secondo Trimarchi, avvicinando i familiari: "Il magistrato Simone Coppi (il finto marito di Eliana Michelazzo, ndr) mi scriveva messaggi su Facebook per intimorirmi, scriveva anche al compagno di mia madre. Cercavano di coinvolgere tutta la famiglia per crearsi uno scudo e per farsi forza. E' un metodo che si ripete, sempre la stessa strategia."

Dopo la sua intervista pubblicata dal settimanale Chi ha ricevuto una telefonata sospetta: "Era una voce romana e mi diceva: 'Chi è il karma? Ho una consegna per te, c'è una canna da pesca'. Il senso non l'ho capito ma dopo che era esploso tutto il caso avevo inviato un messaggio a Eliana in cui le dicevo 'il karma esiste'."

2. “MARK CALTAGIRONE HA AVUTO UN INFARTO”: LA RIVELAZIONE IN DIRETTA A STORIE ITALIANE

Da www.ilfattoquotidiano.it

“Mark Caltagirone ha avuto un infarto”. È la rivelazione choc fatta in diretta a Storie Italiane da Federica Benincà, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” che ha raccontato nel corso dell’ultima puntata della trasmissione di Rai 1 la sua esperienza con l’Aicos Management, l’agenzia guidata dalle due manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, che ora ha lasciato. La Benincà ha raccontato in particolare un episodio accaduto qualche mese fa, quando ancora non era scoppiato il caso del matrimonio poi annullato tra l’ex star del Bagaglino e l’ormai fantomatico fidanzato Mark Caltagirone.

“Andiamo con ordine – ha raccontato l’ex corteggiatrice – . In primis io credevo che Mark esistesse. Poi durante la Fashion Week a Milano (che si è svolta dal 17 al 23 settembre 2018, ndr) Eliana ha avuto un attacco di panico, pianti, svenimento.

Noi eravamo tutti preoccupati per lei. Le chiediamo che cosa fosse successo e ci dice che un caro amico di suo marito Simone Coppi (che, per inciso, non ho mai visto nonostante più volte le avessi chiesto della sua esistenza) aveva avuto un infarto. Questa persona era Mark Caltagirone, il compagno di Pamela Prati. E mi ha detto che la Prati doveva volare a Parigi per stargli accanto. Ci credevo, ci credevamo tutte. Continuamente ci mostravano video di Pamela che prendeva treni e aerei. La stessa Prati, una sera a cena, mi ha fatto vedere i braccialettini che i figli di Mark le avrebbero regalato, i loro disegni che le dedicavano. Scioccante. Era tutto un bluff“.

“Quando sono cominciati i primi dubbi?”, le ha chiesto la conduttrice Eleonora Daniele. “Il primo campanello di allarme sono state le rivelazioni di Alfonso Signorini che ha detto di essere stato raggirato da una delle due agenti, che gli avevano fatto conoscere in chat un uomo che si è rivelato inesistente. Ecco – ha spiegato la Benincà -, dopo le parole di Signorini ho messo da parte il cuore e ho cominciato a cercare i riscontri oggettivi di questa storia.

Ho chiesto ad Eliana spiegazioni sull’identità di Mark Caltagirone. ‘Ma esiste?’ Le chiedevo. E lei mi ha sempre assicurato che l’unica certezza era proprio l’esistenza di Mark. Anzi, Eliana mi disse: ‘Quando la verità verrà fuori mi dovranno delle scuse e brinderemo con lo champagne’. Ma poi su tanti aspetti le versioni cambiavano continuamente”, ha concluso l’ex corteggiatrice.

