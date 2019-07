FIORELLO APPASSITO – “NOVELLA 2000” BECCA FIORELLO IN SPIAGGIA SUPER ABBRONZATO E CON PANZA SBIELLATA A TAORMINA. MA IL SETTIMANALE SFODERA SUBITO UN’INCHIESTA DI APPOGGIO PER SALVARE LO SHOWMAN ALLE SOGLIE DEI 60 ANNI: LE DONNE TROVANO LA TARTARUGHE AMMOSCIANTE. MEGLIO LE “MORBIDEZZE LATINE” – LA SFIDA DEGLI SHOW SU RAI PLAY, L’ANSIA DEL FLOP E IL RAPPORTO DI FERRO CON LA MOGLIE SUSANNA BIONDO

Qui lo vediamo bello come il sole, spiaggiarsi beato nel suo mare, quello di Taormina, nella sua Sicilia. Lo vediamo super abbronzato, più morbido del solito. Ci sta, alla soglia dei 60 (incredibile, Fiorello, l’eterno ragazzo del karaoke, a maggio prossimo ne fa davvero 60!). Ma queste sue morbidezze latine fanno tutto fuorché appesantirlo, lo rendono forse ancora più intrigante.

A detta di molti “fanno sangue” e basta. “Molto meglio morbido che tartarugato”, il pensiero di molte. Perché la tartaruga è bella da vedere, ma sui giornali, in tv, non sull’uomo che sta al proprio fianco. Pare che le più dicano che toccandoli, quegli addominali a tartaruga, si provi “freddezza”. È come se la “tartaruga” mettesse in soggezione, quella tonicità così sfacciata, accanto a sé rischia di mettere in risalto “elementi flaccidi” personali nascosti. Comunque, Fiorello si prende i complimenti e guarda avanti. Troppo solido (quasi “sacro”) il suo rapporto con la moglie Susanna Biondo, una donna dai lineamenti delicati, ma dal carattere di ferro (ferrissimo, dice chi la conosce bene).

Sposati da 16 anni, in realtà stanno insieme da 23. Insieme hanno una figlia, Angelica, in realtà lui si definisce “papà frizzante” anche di Olivia, prima figlia che Susanna ha avuto con l’ex Edoardo Testa. Un lavoro nella società paterna di doppiaggio e post produzione cinematografica, Susanna è quella che “ha salvato” Fiorello quando lui era lì-lì per frantumarsi contro il muro del successo.

«Se oggi sono tornato a essere un uomo normale», ha detto tempo fa Fiorello a Vanity Fair, «se ho capito che la mondanità va vissuta solo quando è strettamente necessaria, se ho imparato a bilanciare la mia vita distinguendo nettamente tra mondo dello spettacolo e quotidianità, devo dire grazie solo a Susanna. Sa dire le parole giuste al momento giusto. Non ha paura di sottolineare le cose di me che non le piacciono».

Prima di incontrarla, lui era sulla “cresta dell’onda della notorietà”: guardie del corpo, segretarie, macchinoni, fidanzate da copertina (tra le sue storie più significative, quella con la conduttrice Luana Colussi e con la showgirl Anna Falchi), ma anche la droga, che lo faceva sentire superuomo quando in realtà era «un pupazzo», così si è definito lui stesso dopo la sbronza del successo.

Da allora Fiorello ha iniziato selezionare uscite pubbliche e impegni lavorativi. In tv c’è andato per show “alti” su Rai Uno: Stasera pago io ai primi anni Duemila, Il più grande spettacolo dopo il weekend nel 2011. Poi si è ritagliato la nicchia di Edicola Fiore su Sky, dal 2018 è sbarcato su Radio Deejay col Rosario della Sera. Ora l’attende il ritorno in tv. Sulla Rai. Dal 4 novembre partiranno i suoi live. È la grande novità annunciata alla presentazione dei palinsesti Rai dall’amministratore delegato Fabrizio Salini: Fiorello sarà in onda con 18 show live su Rai Play, il sito della Rai.

Non un “confino”, ma una scommessa (la Rai vuole rilanciare il sito). I live saranno preceduti da 5 access (cioè, pillole) di Fiorello su Rai Uno, 12 puntate in radio, incursioni varie sugli altri canali Rai. Grande felicità per gli spettatori. Piccola felicità (pare) per Fiorello che scherzando (ma non troppo) nel video con cui sui social annunciava il ritorno in Rai diceva: «Son contento, ma se saltasse sarei felicissimo. Così la mia vita finisce qui. Sale l’ansia, riuscirò, non ci riuscirò, pensa ai omologhi, invita ospiti. Dovrò alzarmi dal divano... P.S. Sto sempre seduto sul divano con la cintura di sicurezza. Non si sa mai...». Ci crediamo, ansia e stress saliranno. Ma il pubblico non aspetta altro. Bentornato Fiorello.

