FIORELLO DIVULGA FORTE – DOPO IL PALLONCINO A FORMA DI PISELLONE, “CIURI” SI RIBUTTA SULLE PORCELLATE PARLANDO DEL SESSO DEGLI ANIMALI: “IL POLPO HA OTTO TENTACOLI, MA UNO DEGLI OTTO NON È UN TENTACOLO. SOLO CHE QUANDO TE LO SERVONO NON TE LO DICONO...”

Da "Ansa"

fiorello

"Gli animali sono meglio di noi. L'essere umano è troppo legato all'aspetto esteriore, alla bellezza. Gli animali no, perché non lo sanno. Non è che un leone se perde peli sulla criniera si fa il riporto. E poi il gorilla è alto quasi 2 metri e pesa 250 chili, ma ce l'ha di 2 centimetri...".

Al sesso degli animali è dedicata la seconda incursione di Fiorello a Sanremo. "Il pitone, invece - continua lo showman - ne ha due, uno è di cortesia. L'argonauta è un mollusco: quando vede una che gli piace, la guarda, il suo si stacca da lui e la va a cercare. Io vorrei sapere, ma ritorna?

fiorello amadeus

Il polpo - mi chiamerà l'Api, l'associazione polpi, non puoi fare battute né sui polpi né su Zingaretti - ha otto tentacoli, ma uno degli otto non è un tentacolo. Solo che quando te lo servono non te lo dicono. Non voglio fare il Greto Thumborg, ma gli animali vanno rispettati".

FIORELLO AMADEUS SANREMO amadeus e fiorello amadeus fiorello