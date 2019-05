“BARZAGLIONE” FOR EVER! VIDEO: ABBRACCIA ALLEGRI, ENTRAMBI IN LACRIME. DOPO 8 SCUDETTI CONSECUTIVI, SI RITIRA IL CAMPIONE DEL MONDO 2006 ANDREA BARZAGLI, UNA COLONNA DELLA DIFESA JUVENTINA, LA MITOLOGICA “BBC”, CON BONUCCI E CHIELLINI – LA FESTA FINO A NOTTE FONDA (SI RIVEDE POGBA: “SEI UN ESEMPIO PER TUTTI I CALCIATORI”) – DOPO ALLEGRI? IN CRESCITA LE QUOTAZIONI DI SIMONE INZAGHI. CR7 NON VUOLE CONTE. E C’E’ UNA PISTA CHE PORTA A ZIDANE…