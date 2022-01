FIORIN FIORELLO CI SARA’ A SANREMO? MISTERO SULLA PRESENZA DELLO SHOWMAN. IMPEGNATO NEI TEATRI, HA LASCIATO LIBERA LA SETTIMANA DEL FESTIVAL: DAL SUO ENTOURAGE DICONO CHE DOVREBBE ESSERE ALL'ARISTON SOLO PER UNA SERA - CREMONINI DEBUTTA COME SUPER OSPITE, MARCO MENGONI RIMANE DA CAPIRE SE CI SARA' PER UNA SERA O PER TUTTE LE SERE. INCERTEZZA SU TOMMASO PARADISO. MARIA DE FILIPPI, INVECE, NON CI SARÀ…

MATTIA MARZI per il Messaggero

amadeus fiorello 3

Indiscrezioni che diventano notizie ufficiali, altre che vengono prontamente smentite: a meno di venti giorni dall'inizio della kermesse, che resta confermata dal 1° al 5 febbraio, sale la febbre per Sanremo 2022. D'altronde il Festival è anche questo. Amadeus tira un sospiro di sollievo: all'Ariston ci sarà il pubblico.

I BIGLIETTI Dopo giorni di dubbi e tensioni la Rai ha annunciato che da venerdì saranno in vendita i biglietti per le cinque serate: il Teatro Ariston è stato equiparato alle altre location di spettacoli alle quali si può accedere con super green pass e nel rispetto delle norme anti Covid. La speranza è che la Liguria non precipiti in zona rossa nella settimana del Festival (i dati non sono incoraggianti). Nel giorno in cui si è vociferato di una possibile ospitata di Maria De Filippi, smentita da fonti vicine alla conduttrice Mediaset, ieri il conduttore e direttore artistico ha confermato al Tg1 che a Sanremo ci sarà Cesare Cremonini.

amadeus e fiorello 1

LA VETRINA Notizia già nota. Il nome del 41enne cantautore bolognese, in cerca di una vetrina per promuovere l'album La ragazza del futuro in uscita il 25 febbraio dopo i risultati così e così del singolo Colibrì (uscito il 1° dicembre è fermo ad appena 1,7 milioni di ascolti su Spotify, non ha ancora conquistato un Disco d'oro - in estate Cremonini ha un tour negli stadi), era circolato già negli scorsi giorni.

Si va ad aggiungere a quelli di Checco Zalone e delle madrine, da Ornella Muti a Sabrina Ferilli, passando per Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta. Rimane un mistero il ruolo di Fiorello. Impegnato nei teatri con Fiorello presenta!, ha lasciato libera la settimana del Festival: dal team filtra la notizia che lo showman dovrebbe essere a Sanremo solo per una sera.

ornella vanoni, fiorello e amadeus

Bocche cucite sulla presenza di Marco Mengoni: sarà della partita, rimane da capire se per una sera o per tutte le sere. Arriverà come superospite anche Carmen Consoli, ancora incertezze per Tommaso Paradiso. Quanto alla De Filippi, l'ospitata della conduttrice doveva rientrare in un'operazione più ampia legata alla promozione delle olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 (De Filippi è fan degli scii e della montagna), che avrebbe portato all'Ariston anche Elodie e Frida Bollani: rumors smentiti da fonti vicine alla conduttrice.

amadeus fiorello

LA NAVE A Sanremo, nel frattempo, mentre nel porto si aspetta la nave Costa sulla quale Orietta Berti dovrebbe condurre alcuni eventi senza pubblico, monta la polemica degli esercenti che temono un nuovo Festival blindato, proprio a ridosso del picco della nuova ondata pandemica. La Confcommercio punta il dito contro Amadeus e la Rai per la scelta, ritenuta imprudente, di confermare l'evento a febbraio: «Non si sono fatti sentire ed è grave, presuntuosi. Preoccupa vedere il nostro Festival diventare sempre più mediatico e meno della città».

