FISCHIA CHE TALENTO - LA SORPRENDENTE PERFORMANCE DI AVIO FOCOLARI A "ITALIA’S GOT TALENT": UN FISCHIO MELODICO CHE LASCIA I GIUDICI A BOCCA APERTA TANTO DA SPINGERLI A CHIEDERE IL BIS - IL CONCORRENTE SI È ESIBITO IN UN PARTICOLARE TRIBUTO A ENNIO MORRICONE E SERGIO LEONE - VIDEO

Da www.corriere.it

A Italia’s Got Talent il fischio melodico di Avio Focolari sorprende tutti e anche i giudici chiedono il bis. Il concorrente sul palco della trasmissione di TV8 si è guadagnato una standing ovation per il suo particolare tributo a Ennio Morricone e Sergio Leone

fischio avio focolari italia s got talent 4 federica pellegrini fischio avio focolari italia s got talent 5 i giudici fischio avio focolari italia s got talent 3 frank matano fischio avio focolari italia s got talent 6