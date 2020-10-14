FLASH! - DALLE 21.30 DAGO A "STASERA ITALIA", RETE4, CON PARAGONE, TOMMASO LABATE, LA DOTT. GISMONDO E LEO GULLOTTA A DIBATTERE SUL NUOVO DCPM DI CONTE, DELL'IPOTESI DI UN NUOVO LOCKDOWN PER NATALE E DEGLI AIUTI ALL'ECONOMIA...-
FLASH! - DALLE 21.30 DAGO A "STASERA ITALIA", RETE4, CON PARAGONE, TOMMASO LABATE, LA DOTT. GISMONDO E LEO GULLOTTA A DIBATTERE SUL NUOVO DCPM DI CONTE, DELL'IPOTESI DI UN NUOVO LOCKDOWN PER NATALE E DEGLI AIUTI ALL'ECONOMIA...-
"CLINT EASTWOOD SI RICORDA ANCORA DELLA MIA VESPETTA..." – NANNI MORETTI TORNA CON “CARO DIARIO”: LA VERSIONE RESTAURATA È AL CINEMA - "NON NE AVEVO PREVISTO IL SUCCESSO. 40 ANNI FA ERO SCIOCCAMENTE INSOFFERENTE QUANDO SI PARLAVA DI ME COME DEL CANTORE DI UNA GENERAZIONE. CON IL TEMPO HO CAMBIATO IDEA – ECCO PERCHÉ NEL FILM NON HO INSERITO IL QUARTO CAPITOLO, “IL CRITICO E IL REGISTA” – "I NUOVI AUTORI? CHE NOIA I GIOVANI REGISTI GIA’ VECCHI" – VIDEO
COME FARSI PRENDERE PER I FONDELLI DA CONTE: ''LOCKDOWN A NATALE? DIPENDERÀ DA COME SI COMPORTANO GLI ITALIANI''. CIOÈ NELLA PIÙ GRAVE PANDEMIA DA UN SECOLO, SE LE COSE VANNO BENE È MERITO DEL GOVERNO, SE VANNO MALE È COLPA DEI CITTADINI? FORSE SE ANDREMO DI NUOVO IN LOCKDOWN DIPENDERÀ DAL FATTO CHE NON È STATA ADOTTATA NESSUNA VERA STRATEGIA PER CONTENERE LA SECONDA ONDATA
TIM COOK VI SI CUCINA A TUTTI - APPLE TOGLIE CARICATORE E CUFFIE DALLA DOTAZIONE DELL'IPHONE 12. LA MOTIVAZIONE FINTA? PER TUTELARE L'AMBIENTE. QUELLA VERA? COSÌ PUÒ FARVELO PAGARE ALLO STESSO PREZZO NON SOLO RISPARMIANDO SUGLI ACCESSORI, MA COSTRINGENDOVI A COMPRARE A PARTE I COSTOSI AIRPODS PRO (200 EURI) E PURE I CARICABATTERIE CHE CARICANO PIU' LENTI DI QUELLI NON DI MARCA (ALTRI 25 EURI). UN GENIO
LA MALEDIZIONE DEI 27 – LA TRISTE VERITA' DIETRO IL SUICIDIO DI BEN KEOUGH, FIGLIO DI LISA MARIE PRESLEY E NIPOTE DEL LEGGENDARIO ELVIS: L’UOMO, CHE SI È TOLTO LA VITA A LUGLIO, PRIMA DI SPARARSI UN COLPO DI PISTOLA AVEVA ASSUNTO COCAINA E ALCOL – PRIMA DEL GESTO ESTREMO ERA STATO TRE VOLTE IN REHAB E AVEVA TENTATO DI… - VIDEO
IL CASO RONALDO? ERA SCRITTO NEL MURO! DE LUCA CINQUE GIORNI FA GLIEL’AVEVA TIRATA: “LA JUVENTUS CON IL SUO PRESIDENTE HA FATTO UNA DICHIARAZIONE PENOSA, IMBARAZZANTE: SICCOME C’È IL PROTOCOLLO ANDIAMO ALLO STADIO” – “NON SONO ARRIVATI I RINGRAZIAMENTI ALLE ASL E AL NAPOLI PERCHÉ ABBIAMO EVITATO DI CONTAGIARE RONALDO…”. E IERI CR7 È RISULTATO POSITIVO…
CAFONALINO GIOCA, SEGNA E G-AMA – AL CONI LA CAPITANA DELLA NAZIONALE E DELLA JUVENTUS, SARA GAMA, RACCONTA LA SUA VITA DIETRO UN PALLONE – “SENTIRSI DIRE PER ANNI, DA TUTTI, “QUESTO NON LO PUOI FARE”, E POI DIMOSTRARE IL CONTRARIO, NON HA PREZZO” – LA PROMESSA DI SPADAFORA: "PRESTO IL PROFESSIONISMO SARÀ UGUALE PER TUTTI, UOMINI E DONNE" - VIDEO
IL BUCO DELLE MERAVIGLIE - IN ATTESA DI POTER RICOMINCIARE A VIAGGIARE, GODETEVI LE SPETTACOLARI IMMAGINI DI PLAYA DEL AMOR, IN MESSICO: IL VIDEO, CATTURATO DA UN DRONE, MOSTRA LA “SPIAGGIA INVISIBILE” SULL’ISOLA MARIETA, FORMATASI ALL’INTERNO DI UN ANTICO CRATERE VULCANICO – PER ARRIVARE A GODERSI UNA GIORNATA DI SOLE IN QUESTO LUOGO PARADISIACO BISOGNA ATTRAVERSARE UN… - VIDEO
ALTRO CHE MARZIANO A ROMA, TOM CRUISE HA ROTTO IL C… - PAZIENTI COVID STIPATI NELLA SALA D'ATTESA DEL POLICLINICO UMBERTO I PERCHÉ L'OSPEDALE È STATO AFFITTATO PER LE RIPRESE DI ''MISSION IMPOSSIBLE'' - IL RACCONTO DI UNA PAZIENTE A ''TPI'': ''UNO È STATO 3 GIORNI IN QUESTA SALA PRIMA DI PASSARE FINALMENTE AL REPARTO CON L’OSSIGENO. DA DOMENICA NON L’HA GUARDATO NESSUNO E AVEVA LA FEBBRE A 39 E MEZZO E DIFFICOLTÀ RESPIRATORIE''