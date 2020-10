COME FARSI PRENDERE PER I FONDELLI DA CONTE: ''LOCKDOWN A NATALE? DIPENDERÀ DA COME SI COMPORTANO GLI ITALIANI''. CIOÈ NELLA PIÙ GRAVE PANDEMIA DA UN SECOLO, SE LE COSE VANNO BENE È MERITO DEL GOVERNO, SE VANNO MALE È COLPA DEI CITTADINI? FORSE SE ANDREMO DI NUOVO IN LOCKDOWN DIPENDERÀ DAL FATTO CHE NON È STATA ADOTTATA NESSUNA VERA STRATEGIA PER CONTENERE LA SECONDA ONDATA