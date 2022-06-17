FLASH! - ANCHE I PACIFISTI ORMAI HANNO IL LORO AGENTE COME GLI ATTORI! MARCO TARQUINIO, DIRETTORE DI “AVVENIRE” È ENTRATO NELLA SCUDERIA DELL'AGENZIA “VISVERBI”, CHE GESTIRÀ LE SUE (NUMEROSE) COMPARSATE TELEVISIVE…-
FLASH! - ANCHE I PACIFISTI ORMAI HANNO IL LORO AGENTE COME GLI ATTORI! MARCO TARQUINIO, DIRETTORE DI “AVVENIRE” È ENTRATO NELLA SCUDERIA DELL'AGENZIA “VISVERBI”, CHE GESTIRÀ LE SUE (NUMEROSE) COMPARSATE TELEVISIVE…-
STA PER ARRIVARE UNA NUOVA CRISI DEL DEBITO, E QUESTA VOLTA È L’ITALIA CHE RISCHIA LA PELLE – ALLA RIUNIONE DELL’EUROGRUPPO SI È RIPROPOSTA LA SOLITA MANFRINA: I TEDESCHI SI SONO IMPUNTATI CONTRO LO SCUDO ANTI-SPREAD – DANIELE FRANCO, CHE NEI GIORNI SCORSI È APPARSO CRITICO (EUFEMISMO) CONTRO LA BCE, SI È DI FATTO TROVATO COSTRETTO A DIFENDERE CHRISTINE LAGARDE DAI FALCHI, CHE VOGLIONO APPROFITTARE DELL’INFLAZIONE PER CHIUDERE PER SEMPRE LA PAGINA DELLE POLITICHE MONETARIE ESPANSIVE – IL NULLA DI FATTO SULLA NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE DEL MES…
TUTTI IN SPIAGGIA AL FORO ITALICO – DOPO IL KO DI NICOLAI/COTTAFAVA ANCHE LUPO-RANGHIERI ELIMINATI: LE SPERANZE AZZURRE AI MONDIALI DI BEACH VOLLEY SONO AFFIDATE A MARTA MENEGATTI E VALENTINA GOTTARDI CHE VOLANO AI QUARTI – ECCO PERCHE’ NICOLAI E LUPO, MEDAGLIA D’ARGENTO ALLE OLIMPIADI DI RIO 2016 E DI NUOVO INSIEME A TOKYO 2020, NON GIOCANO PIU’ INSIEME – FOTO
CAFONALINO! – CHE CI FACEVANO MILLY CARLUCCI, ELISABETTA BELLONI E FRANCESCA VERDINI INSIEME IN CAMPIDOGLIO? ALLA CERIMONIA DEL PREMIO "ATENA DONNA 2022" TANTI VOLTI DELLA MEDICINA, DELLA CULTURA E DELLA POLITICA: LA DIRETTRICE DEL DIS HA CONSEGNATO IL RICONOSCIMENTO ALLA RETTRICE DELLA SAPIENZA, ANTONELLA POLIMENI, GIANNI LETTA HA PREMIATO IL PROFESSOR STANISLAO RIZZO, CHE SI È ANCHE CONFRONTATO CON GIULIO MAIRA E ANTONIO REBUZZI SULL’INTERAZIONE TRA ORGANI, RAGIONE E SENTIMENTI – LAURA MATTARELLA, ANNA FENDI, LUANA RAVEGNINI: TUTTI GLI OSPITI
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…