FLASH! AVVISTATO ROCCO CASALINO IERI SERA A RAMENGO SU VIALE CECCARINI A RICCIONE, TUTTO VESTITO DI BIANCO CON GRUPPETTO DI AMICI COMPLETAMENTE SNOBBATO DALLE MIGLIAIA DI PERSONE PRESENTI. AVEVA UN TAVOLO PRENOTATO ALLA VILLA DELLE ROSE (CHIUSA IL GIORNO PRIMA PER MANCATO RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID)

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rocco casalino con giuseppe conte rocco casalino con giuseppe conte rocco casalino ospite di oggi e' un altro giorno 4 rocco casalino ospite di oggi e' un altro giorno 4 Rocco Casalino Rocco Casalino rocco casalino scappa dalle domande 3 rocco casalino scappa dalle domande 3 rocco casalino rocco casalino

 

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FINCHE’ C’E’ GUERRA, C’E’ SPERANZA - LA MAIL DI FUOCO DEL SOTTOSEGRETARIO SILERI CHE ACCUSA LO STAFF DEL MINISTRO DELLA SALUTE: “DA PIÙ DI UN ANNO HO SERI PROBLEMI DI COMUNICAZIONE ALL'INTERNO DEL MINISTERO, PREVALENTEMENTE COL GABINETTO DEL MINISTRO” – TRA I DUE NON CORRE BUON SANGUE. ANZI, SI È A UN PASSO DALLE CARTE BOLLATE – SILERI: “CI SONO 4 PERSONE CHE HANNO LAVORATO E/O LAVORANO NEI MIEI UFFICI CHE NON PRENDONO UNO STIPENDIO DA 7 MESI E 12 GIORNI…”

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MA CHI HA SBAGLIATO, PAGLIUCA? L’EX PORTIERE DELLA SAMP E DELLA NAZIONALE VEDE NEL TRIONFO DELL'ITALIA DI MANCINI LA MANO DI...BOSKOV - "ROBERTO HA SEGUITO IL SUO ESEMPIO E HA VINTO. IL MANCIO HA IMPARATO CHE AVERE UN GRUPPO FORTE E SAPERLO GESTIRE BENE PUÒ ESSERE LA TUA ARMA MIGLIORE. MI SONO COMMOSSO QUANDO HO SENTITO LA DEDICA DI ROBERTO AI SAMPDORIANI E A PAOLO MANTOVANI. E QUANDO HO VISTO LUI E LUCA..." - LA FRASE STRACULT DI BOSKOV DOPO UN GOL INCASSATO DALLA SAMP: "MA CHI HA SBAGLIATO, PAGLIUCA?" - VIDEO

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CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO

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