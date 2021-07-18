rocco casalino con giuseppe conte rocco casalino ospite di oggi e' un altro giorno 4 Rocco Casalino rocco casalino scappa dalle domande 3 rocco casalino
FLASH! AVVISTATO ROCCO CASALINO IERI SERA A RAMENGO SU VIALE CECCARINI A RICCIONE, TUTTO VESTITO DI BIANCO CON GRUPPETTO DI AMICI COMPLETAMENTE SNOBBATO DALLE MIGLIAIA DI PERSONE PRESENTI. AVEVA UN TAVOLO PRENOTATO ALLA VILLA DELLE ROSE (CHIUSA IL GIORNO PRIMA PER MANCATO RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID)-
rocco casalino con giuseppe conte rocco casalino ospite di oggi e' un altro giorno 4 Rocco Casalino rocco casalino scappa dalle domande 3 rocco casalino
SUL CORPO DI LIBERO DE RIENZO NON C’ERA TRACCIA DI DROGA. MA NON SI PUÒ ESCLUDERE CHE L’ABBIA CONSUMATO NELLE ORE CHE HANNO PRECEDUTO LA SUA MORTE. POLVERE BIANCA, ALL’APPARENZA COCAINA, È STATA RITROVATA SU UN TAVOLO, NELL’OPEN SPACE CHE RIUNIVA SOGGIORNO E CUCINA. IN CASA C’ERANO ANCHE MOLTE SCATOLE DI FARMACI. ERANO REGOLARMENTE PRESCRITTI? L’ATTORE ERA IN TERAPIA? LIBERO ERA UN CONSUMATORE PENTITO DI COCAINA. L’ANALISI DEL CELLULARE MOLTO DIRA' SULLE…
FINCHE’ C’E’ GUERRA, C’E’ SPERANZA - LA MAIL DI FUOCO DEL SOTTOSEGRETARIO SILERI CHE ACCUSA LO STAFF DEL MINISTRO DELLA SALUTE: “DA PIÙ DI UN ANNO HO SERI PROBLEMI DI COMUNICAZIONE ALL'INTERNO DEL MINISTERO, PREVALENTEMENTE COL GABINETTO DEL MINISTRO” – TRA I DUE NON CORRE BUON SANGUE. ANZI, SI È A UN PASSO DALLE CARTE BOLLATE – SILERI: “CI SONO 4 PERSONE CHE HANNO LAVORATO E/O LAVORANO NEI MIEI UFFICI CHE NON PRENDONO UNO STIPENDIO DA 7 MESI E 12 GIORNI…”
ALITALIA? FALL-ITA – LA NUOVA SOCIETA’ DICE ADDIO A MILLEMIGLIA PER EVITARE GUAI CON BRUXELLES – IL PIANO INDUSTRIALE DI ITA DA POCO SVELATO PREVEDE CHE, "NON POTENDO PARTECIPARE ALLA GARA PUBBLICA" , LA SOCIETÀ NEONATA SI DOTI «SIN DA SUBITO DI UN NUOVO PROGRAMMA FEDELTA'- INTANTO 5,8 MILIONI DI CLIENTI SI CHIEDONO COSA SARÀ DEI LORO PUNTI ACCUMULATI...
ALLA RICERCA DEL BANCOMAT PERDUTO - NELL'ULTIMO ANNO SONO STATI CHIUSI 831 SPORTELLI, -3,4% RISPETTO AL 2019 - IN ITALIA ATTUALMENTE C'E' UNA BANCA OGNI 2.522 ABITANTI. IL CALO MAGGIORE SI E' REGISTRATO IN VALLE D'AOSTA, LIGURIA E IN ABRUZZO - LE MENO COLPITE SONO LA PUGLIA, TRENTINO E LOMBARDIA - PER LE BANCHE NON E' PIU' REDDITIZIO GESTIRE IL CONTANTE E...
MA CHI HA SBAGLIATO, PAGLIUCA? L’EX PORTIERE DELLA SAMP E DELLA NAZIONALE VEDE NEL TRIONFO DELL'ITALIA DI MANCINI LA MANO DI...BOSKOV - "ROBERTO HA SEGUITO IL SUO ESEMPIO E HA VINTO. IL MANCIO HA IMPARATO CHE AVERE UN GRUPPO FORTE E SAPERLO GESTIRE BENE PUÒ ESSERE LA TUA ARMA MIGLIORE. MI SONO COMMOSSO QUANDO HO SENTITO LA DEDICA DI ROBERTO AI SAMPDORIANI E A PAOLO MANTOVANI. E QUANDO HO VISTO LUI E LUCA..." - LA FRASE STRACULT DI BOSKOV DOPO UN GOL INCASSATO DALLA SAMP: "MA CHI HA SBAGLIATO, PAGLIUCA?" - VIDEO
CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
“NEGLI ULTIMI 7 GIORNI LA MAGGIORANZA DELLE REGIONI HA UNA CRESCITA DEI CASI, SOPRATTUTTO NELLA FASCIA DI ETÀ 10-29 ANNI” – SILVIO BRUSAFERRO, PRESIDENTE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' LANCIA L'ALLARME: “IL GREEN PASS? BISOGNA TENER CONTO DELLE ESIGENZE SOCIALI. È UNA QUESTIONE CHE SPETTA ALLA POLITICA” – “OGGI IN ITALIA SONO 2,5 MILIONI LE PERSONE OVER60 CHE NON HANNO INIZIATO LA VACCINAZIONE E QUESTO È UN BACINO DI UTENZA PARTICOLARMENTE CRITICO”