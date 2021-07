ALLA RICERCA DEL BANCOMAT PERDUTO - NELL'ULTIMO ANNO SONO STATI CHIUSI 831 SPORTELLI, -3,4% RISPETTO AL 2019 - IN ITALIA ATTUALMENTE C'E' UNA BANCA OGNI 2.522 ABITANTI. IL CALO MAGGIORE SI E' REGISTRATO IN VALLE D'AOSTA, LIGURIA E IN ABRUZZO - LE MENO COLPITE SONO LA PUGLIA, TRENTINO E LOMBARDIA - PER LE BANCHE NON E' PIU' REDDITIZIO GESTIRE IL CONTANTE E...