18 nov 2019 11:03

FLASH! BARBARA D'URSO E' IN RIUNIONE CON I SUOI AVVOCATI PER DECIDERE SE QUERELARE GILETTI, DOPO CHE IERI SERA A ''NON E' L'ARENA'' E' ANDATO IN ONDA UN ALTRO SPECIALONE SU TINA & TONY E SU COME MEDIASET HA TRASFORMATO IN DUE STAR NAZIONAL-POPOLARI UNA COPPIA TROPPO VICINA ALLA CRIMINALITA' NAPOLETANA