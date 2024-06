FLASH! - FORTE IRRITAZIONE QUIRINALIZIA PER LA MANCATA DISSOCIAZIONE PUBBLICA DI GIORGIA MELONI, AL PARI DI QUELLA DI TAJANI, PER LE VIOLENTISSIME DICHIARAZIONE DELLA COPPIA LEGAIOLA BORGHI-SALVINI CONTRO MATTARELLA - LA DUCETTA HA FATTO SAPERE, ATTRAVERSO IL SOTTOSEGRETARIO MANTOVANO, CHE SI SAREBBE ''ADOPERATA'' PER FAR RITRATTARE IL LEADER DEL CARROCCIO. COSA CHE NON E' PER NIENTE AVVENUTA...