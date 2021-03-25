FLASH - CHI È QUELLA EX FIRST LADY DEL CALCIO CHE HA MANDATO IN CRISI UN FAMOSO ALLENATORE ABBANDONANDOLO PER UN NOTO IMPRENDITORE TOSCANO? LA LADY SI È GIÀ TRASFERITA IN UN APPARTAMENTO, PAGATO DALL'IMPRENDITORE, POCO LONTANO DAL SUO EX…-
FLASH - CHI È QUELLA EX FIRST LADY DEL CALCIO CHE HA MANDATO IN CRISI UN FAMOSO ALLENATORE ABBANDONANDOLO PER UN NOTO IMPRENDITORE TOSCANO? LA LADY SI È GIÀ TRASFERITA IN UN APPARTAMENTO, PAGATO DALL'IMPRENDITORE, POCO LONTANO DAL SUO EX…-
SOLO PRONIPOTE DEL DUCE O TALENTO VERO? ROMANO MUSSOLINI FIRMA CON LA LAZIO IL SUO PRIMO CONTRATTO DA PROFESSIONISTA. ACCORDO FINO AL 2024 - CLASSE 2003, IL GIOVANE ESTERNO DESTRO QUEST’ANNO HA TOTALIZZATO 6 PRESENZE CON LA PRIMAVERA - IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE LAZIALE MAURO BIANCHESSI: "NON È ANCORA PRONTO MA PUÒ USCIRE UN GIOCATORE VERO. IL COGNOME? NON INFLUISCE, IN CAMPO VA CHI MERITA"
CAFONALINO! IL COVID NON FERMA I “CAMOMILLA AWARD”. ALL’AUDITORIUM-PARCO DELLA MUSICA SI REGISTRA L’EVENTO TV IDEATO DA DONATELLA GIMIGLIANO DEDICATO ALLE DONNE- TRA GLI OSPITI ELEONORA DANIELE, MALIKA AYANE CON FRANGETTONA BIONDA, LE GNOCCHISSIME SORELLE BUCCINO E ROBY FACCHINETTI CHE HA INTONATO “RINASCERÒ RINASCERAI”, LA CANZONE SCRITTA CON IL COMPIANTO STEFANO D’ORAZIO PER LA CITTA’ DI BERGAMO MESSA IN GINOCCHIO DAL COVID - VIDEO
“SI INFILAVA NEL MIO LETTO MENTRE DORMIVO” – IL RACCONTO DI UNA DELLE VITTIME DI DON GABRIELE MARTINELLI AL PROCESSO SUGLI ABUSI AL PRESEMINARIO SAN PIO X, IN VATICANO: “È STATO UNO SHOCK, MI SENTIVO PARALIZZATO. GLI ABUSI AVVENIVANO NELLA STANZA. GLI ALTRI RAGAZZI O DORMIVANO O FACEVANO FINTA” – “FU UNA COSA STRANA, ERO PICCOLO, PROVAI UN SENSO DI CONFUSIONE. COMINCIÒ A TOCCARMI E…”