chiara ferragni in polinesia chiara ferragni in polinesia chiara ferragni in polinesia fedez ferragni in viaggio fedez ferragni in viaggio verso la polinesia fedez ferragni in viaggio
FLASH! CHIARA FERRAGNI E' ARRIVATA IN POLINESIA E CI MOSTRA SUBITO I SUOI ''VALORI'' (COPYRIGHT DI MAMMA MARINA DI GUARDO) - IL VIAGGIO DALL'ALTRA PARTE DEL MONDO HA SOLLEVATO POLEMICHE, MA LEI NELLE INSTAGRAM STORY MOSTRA IL PUPO FELICE COI NONNI - L'ULTIMA FOTO DEVE ESSERE PUBBLICITA' OCCULTA AL SUO ESTETISTA: LA CERETTA E' VENUTA BENE-
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UN PAESE GOVERNATO “SALVO INTESE” – MATTARELLA È STUFO DELLA FAMOSA FORMULETTA CON CUI VENGONO APPROVATI I DECRETI: LEGA E M5S NON SONO D’ACCORDO PIÙ SU NIENTE E ANDARE AVANTI COSÌ È IMPOSSIBILE – MEGLIO LE ELEZIONI ANTICIPATE, CHE PER LA MUMMIA DEL QUIRINALE NON SONO PIÙ UN TABÙ. ANZI, È L'UNICO MODO PER COSTRINGERE LEGA E M5S A MEDIARE, ED IMPEDIRE COSÌ L’ARRIVO DI UN GIALLO-VERDE AL QUIRINALE NEL 2022...
SE NON IMPORTO, CHE MI IMPORTA - GLI USA METTONO IL VETO SUL PETROLIO IRANIANO: VIA LE ESENZIONI AGLI OTTO PAESI (TRA CUI L'ITALIA) CHE FINORA ERANO STATI RISPARMIATI DALLE SANZIONI. WASHINGTON HA CHIESTO ALL' ARABIA SAUDITA E AGLI EMIRATI DI AUMENTARE LA PRODUZIONE PER CERCARE DI EVITARE UN RIALZO DEL PREZZO, PERALTRO GIÀ AVVENUTO IERI SUI MERCATI MONDIALI - ORA CHE GLI USA HANNO PIÙ GREGGIO DI QUANTO NE CONSUMINO, FA COMODO AVERE UN RIVALE IN MENO…
HIGUAIN FUORI DI SENO – DOPO IL GOL IL 'PIPITA' SI LANCIA TRA LE TETTONE DI UNA TIFOSA DEL CHELSEA: MEJO DI RENZO MONTAGNANI, PIERINO E LINO BANFI (VIDEO STRACULT) - DANI ALVES E’ PAZZO O C’E’ UN PAZZO CHE SI SPACCIA PER LUI? IL BRASILIANO DEL PSG PER FESTEGGIARE L’ENNESIMO TITOLO DELLA SUA CARRIERA SIMULA UNA NUOTATA NELLO SPOGLIATOIO – VIDEO
FUNERALINO – REDAZIONI VUOTE OGGI A ROMA: I GIORNALISTI ERANO TUTTI A DARE L’ADDIO A MASSIMO BORDIN – RADICALI, EX RADICALI, NON RADICALI: ROBERTO GIACHETTI, EMMA BONINO, VERONICA GENTILI, ADRIANO SOFRI, BARBARA ALBERTI ANTONIO POLITO, FIAMMA NIRENSTEIN E EMANUELE MACALUSO – FUORI DALLA FACOLTÀ VALDESE DI ROMA GLI APPELLI PER SALVARE RADIO RADICALE
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
LA RAGIONE DEL SONNO - SE DORMITE POCO, NON RECUPERATE NIENTE DORMENDO TANTO IL WEEKEND O IN VACANZA. UNO STUDIO SU 70MILA PAZIENTI, IL PIÙ GRANDE AL MONDO, DIMOSTRA COME I DANNI DEL MANCATO RIPOSO SONO IRRECUPERABILI - MELANIA RIZZOLI: QUANTO SI DORME IN MEDIA, QUANTO DOVREMMO DORMIRE, COME CORREGGERE GLI SCOMPENSI