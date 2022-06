“ORA ASPETTO CHE LO FACCIA MILANO” – STEFANIA CRAXI SUL BUSTO-OMAGGIO DI RIETI A BETTINO IN RICORDO DI SIGONELLA – FACCI: "FOSSE PER IL SINDACO SALA (CHE NON PUÒ DIRLO) LA METTEREBBE DOMATTINA. ANCHE IL FU SINDACO RENZI CHE NEL 2012 SI OPPOSE A UNA VIA PER CRAXI CON MOTIVAZIONI ESILARANTI (“NON HA VALORE PEDAGOGICO”) DI RECENTE HA DEFINITO CRAXI UN GIGANTE. L’ELENCO DEI RESIPISCIENTI SAREBBE LUNGO, QUASI COME L’APPLAUSO CHE I COMUNISTI TRIBUTARONO A CRAXI QUANDO A MONTECITORIO DIFESE IL SUO OPERATO A SIGONELLA…"