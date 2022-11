12 nov 2022 15:19

FLASH! CINE-LOCKDOWN A AMALFI – NELLA PERLA DELLA COSTIERA STANNO GIRANDO "THE EQUALIZER 3" CON DENZEL WASHINGTON E HANNO OBBLIGATO I CITTADINI A CHIUDERSI IN CASA DALLE 5 DI POMERIGGIO ALLE 4 DI NOTTE. IL BLOCCO È IN VIGORE GIÀ DA TRE GIORNI, LA CITTÀ SI STA RIVOLTANDO…