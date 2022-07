27 lug 2022 18:14

FLASH - COME MAI NON E' STATO POSSIBILE LEGGERE UNA RIGA DI CARLO DE BENEDETTI SU SCALFARI? - E' VERO CHE JOHN ELKANN E CARLO DE BENEDETTI NON SI AMANO MA E' SINGOLARE CHE, PER LA MORTE DI SCALFARI (ARRIVATA MENTRE CDB ERA IN BARCA IN GRECIA, MOTIVO PER CUI NON ERA AL FUNERALE), "REPUBBLICA" NON ABBIA CHIESTO ALL'INGEGNERE DI CONDIVIDERE UN RICORDO DI EU-GENIO...