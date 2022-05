4 mag 2022 14:47

FLASH! - DICONO CHE UN GIOVANOTTO, CHE HA UN NOME PROFETICO, ABBIA DOVUTO RINUNCIARE ALLA SUA PROVA TELEVISIVA PER ASTINENZE AMOROSE. DICONO CHE SIA FURIOSO CON LA SORELLA PIÙ FAMOSA PER NON AVERLO SOSTENUTO. LEI PERÒ LO AVEVA AVVISATO. MA NON SALVATO. DICONO… (DA “VANITY FAIR”)