28 mag 2019 14:04

FLASH! DOMANI LA D'URSO AVRÀ IN STUDIO LA MADRE DEL FINTO SEBASTIAN CALTAGIRONE, IL BAMBINO SPACCIATO PER FIGLIO IN AFFIDAMENTO DELL'INESISTENTE MARK, ANCHE DAVANTI A PAMELA PRATI E MILENA MICONI - SE LA SCIARELLI SI GIOCA LA SHOWGIRL SPACCIANDOLA PER VITTIMA, CARMELITA AVRÀ UNA CHE VITTIMA È DAVVERO: ALLA SIGNORA E AL BAMBINO DI 10 ANNI LE AGENTI AVEVANO DETTO UNA SERIE DI BUGIE PER FARGLI INTERPRETARE L'ORFANELLO...