29 ott 2022 17:53

FLASH! - PER DOMANI “ER SAMBUCA” MOLINARI AVEVA CONVOCATO QUELLA CHE I MALIGNI AVEVANO RIBATTEZZATO “LA GARGONZA DEGLI EDITORIALISTI”. UNA RIUNIONE CON I PRINCIPALI COLLABORATORI DI “REPUBBLICA”, PER “CAPIRE COME SI DEVE RIFARE IL GIORNALE”. E ALL’INIZIO DOVEVA ESSERE FATTA IN UN CASTELLO IN UMBRIA, POI SI È RIPIEGATO NELLA VILLA CON GIARDINO DI LINDA LAURA SABBADINI VICINO A ROMA. LA FARANNO LO STESSO, DOPO I CASINI CON SCIOPERO ESPLOSI IERI?