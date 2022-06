11 giu 2022 15:07

FLASH! DOMANI SERA TÊTE-À-TÊTE DI FUOCO A “NON È L'ARENA” SU LA 7 TRA “GILETTI DI BACCALÀ” E IL DIRETTORE DI “LIBERO” ALESSANDRO SALLUSTI DOPO IL CLAMOROSO SCAZZO ANDATO IN ONDA LA SCORSA SETTIMANA. MA STATE TRANQUILLI, L' IMPERDIBILE CONFRONTO NON AVVERRÀ ALL'OMBRA DEL CREMLINO MA SOTTO I RIFLETTORI DEGLI STUDI DI VIA TIBURTINA