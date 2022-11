CHI È IL GIORNALISTA DELLA RAI CON IL VIZIETTO DEL RICATTO SESSUALE? – LE RIVELAZIONI DI “PINUCCIO” A “STRISCIA LA NOTIZIA”: “APPENA LEI È ENTRATA IN UFFICIO, ‘HA CHIUSO LA PORTA E SI È MESSO LA MANO SULLA PATTA. MA FIGURIAMOCI SE FACCIO UN …. A UNO PER PORTARE IL PANE A CASA’. IN BALLO C'ERA UN'EVENTUALE PARTECIPAZIONE A LINEA VERDE” – “IL TIMORE DELLA DONNA È INEQUIVOCABILE: ‘QUESTO VUOLE CHE IO GLI PAGHI IL CONTO, MA IO NON GLIELA DO LA MIA PA****NA E NEANCHE LA MIA B***A…”