FLASH! - DURANTE LE PROVE DI “BALLANDO”, ENRICO MONTESANO SI È ESIBITO PER CASO NEL SALUTO FASCISTA CON INDOSSO LA MAGLIETTA DELLA X MAS? MANCO PER IL CAZZO: NELLA REGISTRAZIONE VIDEO IN POSSESSO DELLA RAI SI VEDE IL COMICO CHE, DAVANTI A UNO SPECCHIO, FA UNA PIROETTA ACCOMPAGNATA DAL BRACCIO TESO ED ESCLAMA: “COSÌ SI INCAZZANO TUTTI!” (ALTRO CHE COMPLOTTO “PER FARMI FUORI”) - SE DA UNA PARTE MONTE-INSANO ERA BEN CONSAPEVOLE DI VOLER FAR SCANDALO, DALL’ALTRA CAMO-MILLY CARLUCCI ERA BEN FELICE DEL CHIASSO ESPLOSO INTORNO AL SUO PROGRAMMA, REGOLARMENTE BATTUTO DALLA DE FILIPPI… - VIDEO

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CHI È IL GIORNALISTA DELLA RAI CON IL VIZIETTO DEL RICATTO SESSUALE? – LE RIVELAZIONI DI “PINUCCIO” A “STRISCIA LA NOTIZIA”: “APPENA LEI È ENTRATA IN UFFICIO, ‘HA CHIUSO LA PORTA E SI È MESSO LA MANO SULLA PATTA. MA FIGURIAMOCI SE FACCIO UN …. A UNO PER PORTARE IL PANE A CASA’. IN BALLO C'ERA UN'EVENTUALE PARTECIPAZIONE A LINEA VERDE” – “IL TIMORE DELLA DONNA È INEQUIVOCABILE: ‘QUESTO VUOLE CHE IO GLI PAGHI IL CONTO, MA IO NON GLIELA DO LA MIA PA****NA E NEANCHE LA MIA B***A…”

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CHE SUCCEDE A TIM? LO SCOPRIREMO SOLO VIVENDI – DIETRO ALLE DIMISSIONI DI CADORET DAL CDA C’È LA VOLONTA' DEI FRANCESI DI ARRIVARE A UN TOTALE AZZERAMENTO DEL CDA (IN CUI CI SONO ANCORA RAPPRESENTANTI DELL'EX SOCIO ELLIOTT) - ANCORA NON È STATO TROVATO L’ACCORDO PER SOSTITUIRE IL CONSIGLIERE LUCA DE MEO – SALVATORE ROSSI SI È INCOLLATO ALLA POLTRONA DI PRESIDENTE DOVE BOLLORÉ VUOLE PIAZZARE MASSIMO SARMI COL CONSENSO DI CDP – L'INDECISIONISMO DI GIORGETTI, LE PERPLESSITÀ DI CDP SUI CONTINUI VIAGGI DI LABRIOLA A PARIGI…

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MAXXI CAFONAL! – CINQUECENTO OSPITI ECCELLENTI PER L'“ACQUISITION GALA” DEL MAXXI. FIAMMEGGIANTE, ORCHESTRAVA LE DANZE GIOVANNA MELANDRI, LA CUI PRESIDENZA DELLA FONDAZIONE MAXXI, DOPO DIECI ANNI, È GIUNTA ALLA SCADENZA. E, COL GOVERNO MELONI, LE PROBABILITÀ DI RINNOVO SONO VICINE ALLO ZERO (VEDI L'ASSENZA DEL MINISTRO SANGIULIANO). L’UNICA CHE LA PUÒ SALVARE È GIORGIA. ALLA QUALE LA MELANDRINA HA DEDICATO SU INSTAGRAM UN MADRIGALE STRUGGENTE, DA FAR INTENERIRE IL CUORE DI UN SERIAL KILLER, ARRIVANDO AL PUNTO DI SENTIRSI, AL PARI DELLA DUCETTA, ‘’UNA UNDERDOG’’....

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