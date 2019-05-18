FLASH! ELIANA MICHELAZZO SI SBAGLIA E PUBBLICA UNA STORY DAL PROFILO FAKE DEL GIA' FARLOCCO MARK CALTAGIRONE (QUELLO COL ''CK'' CHE RUBA VECCHIE FOTO DI GIANNI SPERTI, PER CAPIRCI). LA CANCELLA SUBITO MA QUALCUNO FA LO SCREENSHOT E LO MANDA A PARPIGLIA - LEI OVVIAMENTE DICE ''è UN FOTO MONTAGGIO'' (ANZI: ''FATE MONTAGGIO''), MA FORSE LE DUE AGENTI DELLA PRATI STANNO RECITANDO (TROPPE) PARTI IN COMMEDIA…

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ELIANA MICHELAZZO E I FINTI PROFILI MARK CALTAGIRONE ELIANA MICHELAZZO E I FINTI PROFILI MARK CALTAGIRONE MARCK CALTAGIRONE MARK MICHELAZZO MARCK CALTAGIRONE MARK MICHELAZZO ELIANA MICHELAZZO ELIANA MICHELAZZO eliana michelazzo 1 eliana michelazzo 1 ELIANA MICHELAZZO E I FINTI PROFILI MARK CALTAGIRONE ELIANA MICHELAZZO E I FINTI PROFILI MARK CALTAGIRONE

 

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