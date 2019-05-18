ELIANA MICHELAZZO E I FINTI PROFILI MARK CALTAGIRONE MARCK CALTAGIRONE MARK MICHELAZZO ELIANA MICHELAZZO eliana michelazzo 1 ELIANA MICHELAZZO E I FINTI PROFILI MARK CALTAGIRONE
FLASH! ELIANA MICHELAZZO SI SBAGLIA E PUBBLICA UNA STORY DAL PROFILO FAKE DEL GIA' FARLOCCO MARK CALTAGIRONE (QUELLO COL ''CK'' CHE RUBA VECCHIE FOTO DI GIANNI SPERTI, PER CAPIRCI). LA CANCELLA SUBITO MA QUALCUNO FA LO SCREENSHOT E LO MANDA A PARPIGLIA - LEI OVVIAMENTE DICE ''è UN FOTO MONTAGGIO'' (ANZI: ''FATE MONTAGGIO''), MA FORSE LE DUE AGENTI DELLA PRATI STANNO RECITANDO (TROPPE) PARTI IN COMMEDIA…-
ELIANA MICHELAZZO E I FINTI PROFILI MARK CALTAGIRONE MARCK CALTAGIRONE MARK MICHELAZZO ELIANA MICHELAZZO eliana michelazzo 1 ELIANA MICHELAZZO E I FINTI PROFILI MARK CALTAGIRONE
TUTTO SU PEDRO ALMODOVAR - ''HO PROVATO LA COCAINA MOLTISSIME VOLTE: NEI GIORNI DI FESTA LA DIVIDEVO CON GLI AMICI, MA L'EROINA NO: ERA MITIZZATA, MA FU IL NOSTRO VIETNAM. PERSI TROPPI AMICI - LE DONNE LAVAVANO I PANNI E SENZA CURARSI DI NOI BAMBINI RACCONTAVANO TRA DI LORO STORIE DI INCESTO, DI FANTASMI, DI SUICIDIO. IL SUICIDIO MANCHEGO AVEVA UNA LITURGIA ATROCE. LA GENTE SI BUTTAVA NEI POZZI''. COLLEGIO, LAVORO, SESSUALITÀ, GENITORI, MENTRE ''DOLOR Y GLORIA'' ESCE NELLE SALE''
''MESSINA DENARO È LATITANTE GRAZIE AI SEGRETI SULLE STRAGI'' - STASERA AD ''ATLANTIDE'' PARLA IL PM NINO DI MATTEO A POCHI GIORNI DALL'ANNIVERSARIO DI CAPACI: ''IL BOSS POTREBBE RICATTARE PEZZI DELLO STATO, CHE LO COPRONO PER NON FAR EMERGERE LA VERITÀ SU QUELLA STAGIONE''
AL CONFINE COL MALLOPPO - CHE C'ENTRA LELE MORA CON LA MITOLOGICA ANA BETTZ, AL SECOLO ANNA BETTOZZI, FERMATA SULLA SUA ROLLS ROYCE CON 300MILA EURO IN CONTANTI, PRIMA CHE LA GUARDIA DI FINANZA SEQUESTRASSE ALTRI 1,7 MILIONI? L'AGENTE CURAVA L'IMMAGINE DELLA CANTANTE POP-TRASH (VIDEO!) DIVENTATA PETROLIERA DOPO LA MORTE DEL MARITO
FAKE POP ART – UNA GANG DI FALSARI COPIAVA CAPOLAVORI DELLA POP ART E LI SPACCIAVA COME ORIGINALI: DALLE COPIE DELLA “REFORMULA ONE” DI ARMAN AGLI ARAZZI DI ALIGHIERO BOETTI, I DODICI TRUFFATORI AVEVANO MESSO IN PIEDI UN GIRO DA PIÙ DI TRE MILIONI DI EURO CHE ORA GLI L'ACCUSA DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI OPERE D'ARTE FALSE
A ROMA E’ SEMPRE NADAL! LO SPAGNOLO PIU’ FORTE ANCHE DELLE PREVISIONI DI BONOLIS CHE AVEVA DETTO: “NON SO SE RAFA PASSA CON TSITSIPAS” – LE GAG DEL CONDUTTORE CON GHIONE E MANGIANTE. POI PARLA DI INTER: “TRA CONTE E MOURINHO VOTO SPALLETTI. MERITA DI RESTARE CON UNA NUOVA ROSA”. E SU ICARDI… - IL “PRINCIPE” GIUSEPPE GIANNINI SULL’ADDIO DI DE ROSSI - “LA DE-ROMANIZZAZIONE DELLA SQUADRA? SAREBBE UN PECCATO” – VIDEO
CAFONALINO – ENRICO LETTA ALLA TRECCANI PRESENTA IL SUO LIBRO “HO IMPARATO” CON PAOLA SEVERINO E LUCIA ANNUNZIATA E SI LAMENTA DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE: “CI VORREBBE UN TRIP ADVISOR PER I PROFESSORI, CON I GIUDIZI STILATI DAGLI STUDENTI” – L'EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO POI RACCONTA DI QUANDO IL SUO PROFESSORE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO PORTAVA IN AULA 12 LIBRI, CHE FIRMAVA PER…
RIPETIZIONI DI LINGUA – IN INGHILTERRA UNA PROF 30ENNE SI UBRIACA E, DURANTE UN VIAGGIO IN TRENO, SI LASCIA ANDARE A EFFUSIONI HOT CON UN SUO ALUNNO: PRIMA SI SIEDE SULLE SUE GAMBE E POI INIZIA A BACIARLO APPASSIONATAMENTE, FOTTENDOSENE DEGLI ALTRI STUDENTI PRESENTI CHE SCATTANO FOTO…
VOLETE SAPERE QUAL È L’UNICO ELISIR DI LUNGA VITA? ESSERE INTELLIGENTI! - UN CORPUS CRESCENTE DI RICERCHE STA RIVELANDO UN LEGAME TRA ABILITÀ COGNITIVE NELLA PRIMA INFANZIA, LONGEVITÀ, E MINOR RISCHIO DI CONTRARRE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI, TUMORI E ALTRE GRAVI PATOLOGIE – NON SI TRATTA SOLO DI ADOTTARE ABITUDINI SALUTARI, MA ALMENO IN PARTE SEMBRA ESISTERE ANCHE UN COLLEGAMENTO SUL PIANO GENETICO…