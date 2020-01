18 gen 2020 13:35

FLASH! UN FAVOLOSO DESAPARECIDO - L'EX DI NINA MORIC, SCOMPARSO E SENZA DOCUMENTI (COME DICHIARATO DALLA BOMBASTICA MADRE) TELEFONA A BARBARIE D'URSO CONFESSANDO DI TROVARSI ALL'ESTERO. CAPO VERDE? SIRIA? SENZA PASSAPORTO, CARTE DI PAGAMENTO E TELEFONI? PROBABILMENTE È IN VAL BREMBANA IN ATTESA DI COMPARIRE IN TV ATTORNIATO DA SFERE E SFERATI. INTANTO LA SUA ESUBERANTE GENITRICE IMPAZZERA' (IN ESCLUSIVA!) DA CARMELITA NELL'ATTESA DI RIABBRACCIARE IL PARGOLO