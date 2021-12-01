FLASH! GIORGIO TERRUZZI TWEET: "LA BATTUTA DELLA SETTIMANA L'HA FATTA BURIONI: "SPERO DI TORNARE PRESTO NELL'OMBRA". DETTA ALLA PRIMA DELLA SCALA, MICA DALLA CANTINA DI CASA...

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roberto burioni roberto burioni burioni prima della scala 2021 burioni prima della scala 2021

 

 

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“MI CHIAMAVANO MANGIAUOMINI” (TE CREDO!) – FEDERICA PELLEGRINI ALLE "IENE" LAGNA CONTRO PREGIUDIZI, MASCHILISMO E SESSISMO (NIENTEMENO): "QUANDO HO DIFESO IL MIO COACH UNO HA TWITTATO 'EH SÌ, È LUI IL TUO PENE DELL’ANNO'. UNA FINISSIMA ANALISI SPORTIVA… CHE POI MI CHIEDO, PERCHÉ 'IL PENE DELL’ANNO'? “ – CHE DIRE DEL POVERO MAGNINI? FU TRADITO E MAZZIATO DA “FEDE”, CHE LO CORNIFICÒ CON IL CUGINO MATTEO GIUNTA. CHE ORA, DA PROMESSO SPOSO, CONTINUA A SFOTTERLO: “NON CREDO CHE VERRÀ AL MATRIMONIO" - VIDEO

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CAFONALISSIMO – SARÀ PERCHÉ LA SERATA ERA SPONSORIZZATA DA ARMANI, SARÀ PERCHÉ (FORSE) ERA L’ULTIMA "PRIMA" DI MATTARELLA, FATTO STA CHE IERI ALLA SCALA NON SI SONO VISTE SMANDRAPPATE NÉ SIGNORE IN CERCA DI VISIBILITÀ CONCIATE COME ABAT-JOUR: LA PAROLA D'ORDINE ERA SOBRIETÀ - GLI UOMINI ERANO TUTTI IN SMOKING, LE DONNE AL MASSIMO HANNO OSATO UN VERDE SPERANZA. LA PELLICCIA DI MANUEL AGNELLI, CRISTINA MARINO SCOLLATISSIMA, BARBARA PALVIN  E GRETA FERRO CASTIGATE, CREMONINI CON LA MAMMA E LAURA MATTARELLA: I MIGLIORI E I PEGGIORI

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