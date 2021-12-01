La battuta dellla settimana? Burioni:"Spero di tornare presto nell'ombra". Detta alla prima della Scala, mica dalla cantina di casa.— Giorgio Terruzzi (@GiorgioTerruzzi) December 8, 2021
roberto burioni burioni prima della scala 2021
FLASH! GIORGIO TERRUZZI TWEET: "LA BATTUTA DELLA SETTIMANA L'HA FATTA BURIONI: "SPERO DI TORNARE PRESTO NELL'OMBRA". DETTA ALLA PRIMA DELLA SCALA, MICA DALLA CANTINA DI CASA...-
La battuta dellla settimana? Burioni:"Spero di tornare presto nell'ombra". Detta alla prima della Scala, mica dalla cantina di casa.— Giorgio Terruzzi (@GiorgioTerruzzi) December 8, 2021
roberto burioni burioni prima della scala 2021
“MI CHIAMAVANO MANGIAUOMINI” (TE CREDO!) – FEDERICA PELLEGRINI ALLE "IENE" LAGNA CONTRO PREGIUDIZI, MASCHILISMO E SESSISMO (NIENTEMENO): "QUANDO HO DIFESO IL MIO COACH UNO HA TWITTATO 'EH SÌ, È LUI IL TUO PENE DELL’ANNO'. UNA FINISSIMA ANALISI SPORTIVA… CHE POI MI CHIEDO, PERCHÉ 'IL PENE DELL’ANNO'? “ – CHE DIRE DEL POVERO MAGNINI? FU TRADITO E MAZZIATO DA “FEDE”, CHE LO CORNIFICÒ CON IL CUGINO MATTEO GIUNTA. CHE ORA, DA PROMESSO SPOSO, CONTINUA A SFOTTERLO: “NON CREDO CHE VERRÀ AL MATRIMONIO" - VIDEO
“MAI PIÙ UN CASO COME QUELLO DI CATELLO MARESCA” – IL MAGISTRATO CHE SI ERA CANDIDATO SINDACO DI NAPOLI È STATO NOMINATO GIUDICE DI CORTE D’APPELLO A CAMPOBASSO, MA RIMARRÀ IN CONSIGLIO COMUNALE, E SCOPPIA LA POLEMICA – LA MINISTRA CARTABIA: “NON DEVE ACCADERE CHE UN GIUDICE POSSA SVOLGERE CONTEMPORANEAMENTE FUNZIONI GIUDIZIARIE E POLITICHE. C'È UNA STELLA POLARE DELLA MAGISTRATURA CHE DEVE ESSERE NON SOLO PRATICATA MA ANCHE PERCEPITA…”
MELA ALLA PECHINESE – APPLE NEL 2016 HA FIRMATO UN ACCORDO CON LA CINA DA 275 MILIARDI DI DOLLARI, COSÌ DA OTTENERE ESENZIONI LEGALI E CONCESSIONI. NELL’INTESA TIM COOK AVEVA PROMESSO ANCHE DI USARE PIÙ COMPONENTI DA FORNITORI CINESI, E INVESTIRE DIRETTAMENTE IN SOCIETÀ LOCALI. COSÌ L’IPHONE È DIVENTATO LO SMARTPHONE PIÙ VENDUTO NEL PAESE (E CHI SE NE FREGA SE È UNA DITTATURA COMUNISTA)
ALTRO CHE ANITONA EKBERG: UCCELLO NERO CONTRO MANGANELLO BIANCO! – MENTRE ALLA SCALA DI MILANO SI SOLLAZZAVANO CON I VIDEOGIOCHI DEL "MACBETH", A ROMA AVVENIVA LA VERA TRAGEDIA: UN EXTRACOMUNITARIO DESNUDO NELLA FONTANA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA CON L’AUGELLO AL VENTO. I POLIZIOTTI, SGUAINATO IL LORO MANGANELLO, L'HANNO CORCATO DI BOTTE (MEJO DELLA NETREBKO DAL CORNICIONE...) - VIDEO
“SE PRIMA DELLA FINE DELLA CAMPIONATO SEGNA CINQUE GOL, FAREMO UNA MARATONA DI SESSO DI 16 ORE” – IL CALCIATORE RUSSO ALEKSANDR KOKORIN NEL 2015 RICEVETTE UNA PROPOSTA CHE NON POTEVA RIFIUTARE DALLA PORNOSTAR ALINA HENESSY. GLI MANCAVANO ANCORA 10 PARTITE DA GIOCARE, E ALLA FINE DI GOL NE FECE… - L’ARRESTO PER L’AGGRESSIONE A UN FUNZIONARIO, LE PISTOLE E LE SPOGLIARELLISTE: L’INCREDIBILE VITA DA BAD BOY DELL’ATTACCANTE DELLA FIORENTINA
CAFONALISSIMO – SARÀ PERCHÉ LA SERATA ERA SPONSORIZZATA DA ARMANI, SARÀ PERCHÉ (FORSE) ERA L’ULTIMA "PRIMA" DI MATTARELLA, FATTO STA CHE IERI ALLA SCALA NON SI SONO VISTE SMANDRAPPATE NÉ SIGNORE IN CERCA DI VISIBILITÀ CONCIATE COME ABAT-JOUR: LA PAROLA D'ORDINE ERA SOBRIETÀ - GLI UOMINI ERANO TUTTI IN SMOKING, LE DONNE AL MASSIMO HANNO OSATO UN VERDE SPERANZA. LA PELLICCIA DI MANUEL AGNELLI, CRISTINA MARINO SCOLLATISSIMA, BARBARA PALVIN E GRETA FERRO CASTIGATE, CREMONINI CON LA MAMMA E LAURA MATTARELLA: I MIGLIORI E I PEGGIORI
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 15.756 NUOVI CASI E 99 MORTI, CON 695.136 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITA' CHE SCENDE AL 2,26% (IERI ERA 3,1%) - HANS KLUGE, RESPONSABILE DELL’OMS PER L’EUROPA: “ENTRO LA FINE DELLA SETTIMANA UNA PERSONA SU 10 IN EUROPA E ASIA CENTRALE AVRÀ AVUTO L’INFEZIONE DA COVID, CONFERMATA DA LABORATORIO” – I CASI E DECESSI REGIONE PER REGIONE...