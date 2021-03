5 mar 2021 13:35

FLASH! IBRA PERCULA AMADEUS: "SENZA DI ME NON CE LA FA". E IL CONDUTTORE ESCLUDE L'AMA-TER A SANREMO: "PENSARE A UN'IPOTESI DEL GENERE MI SEMBRA MOLTO LONTANO" - ZLATAN RICOSTRUISCE IL ROCAMBOLESCO ARRIVO ALL'ARISTON IN MOTO INSIEME A UNO SCONOSCIUTO. E LE NORMATIVE ANTI-COVID? "NON AVEVO PAURA, ERO POSITIVO... AVEVAMO ENTRAMBI LA MASCHERINA, NON C'ERA TEMPO PER PENSARE, NON MI PIACE QUANDO ARRIVO IN RITARDO PERCHE' SONO UN PROFESSIONISTA"