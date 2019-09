CRUCIANI NE HA PER TUTTI: “SALVINI HA FATTO UNA CAZZATA A FAR CADERE IL GOVERNO, GLI E’ MANCATA LUCIDITÀ. ORA LA SUA NARRAZIONE E’ FIACCA - ZINGARETTI? UN LEADER CHE NON DICE NULLA - CONTE? PASSARE DALLA LOTTA ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA A UN GOVERNO CON IL PD È L'EMBLEMA DEL TRASFORMISMO PIÙ ESTREMO. AL CONFRONTO, ANTONIO RAZZI ERA UN DILETTANTE - GRETA? È IL FRUTTO DELLA MODA DEL MOMENTO. C'È BISOGNO DI PERSONAGGI BIZZARRI CHE FACCIANO APPASSIONARE LE PERSONE. MI PARE CHE SIA PIENA DI CONTRADDIZIONI E DI SLOGAN VUOTI…”