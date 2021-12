HAMILTON VS. VERSTAPPEN: ATTO ULTIMO – AD ABU DABI LO SCONTRO FINALE PER IL TITOLO DI FORMULA UNO TRA I DUE PILOTI, ENTRAMBI A 369.5 PUNTI IN CLASSIFICA – GIORGIO TERRUZZI: “DUE UOMINI DIVERSI NEL CARATTERE, NELLO STILE, NELLE ESPRESSIONI, EPPURE CAPACI DI MOSTRARE UNA CURIOSA SPECULARITÀ, RILANCIATA E AMPLIFICATA DALLA TEMPRA, DALLA QUALITÀ DELL'ALTRO. UNA MANNA PER LA F1, UN REGALO PER NOI CHE GUARDIAMO SENZA PIÙ LA FORZA NEMMENO DI GUFARE. DUE NEMICI DESTINATI A DIVENTARE VECCHI AMICI, COME ALI E FRAZIER”