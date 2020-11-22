FLASH - “IL FILO ROSSO”, IL NUOVO PROGRAMMA DI PAOLA PEREGO SU NONNI NEL POMERIGGIO DI RAIDUE, DEBUTTA CON UN MISERO 2,5 E 450 MILA SPETTATORI. NON SOLO NON LO HANNO GUARDATO I NONNI MA NEANCHE I NIPOTI…-
FLASH - “IL FILO ROSSO”, IL NUOVO PROGRAMMA DI PAOLA PEREGO SU NONNI NEL POMERIGGIO DI RAIDUE, DEBUTTA CON UN MISERO 2,5 E 450 MILA SPETTATORI. NON SOLO NON LO HANNO GUARDATO I NONNI MA NEANCHE I NIPOTI…-
“RINVIATE IL BLACK FRIDAY O VINCE SOLO AMAZON” - I COMMERCIANTI CONTRO IL GIORNO DI SUPER-SALDI DEL COLOSSO USA: “SIAMO DI FRONTE AD UNA DISTORSIONE GRAVISSIMA DELLA CONCORRENZA, CHE DOBBIAMO CORREGGERE AL PIÙ PRESTO” - SARANNO 25 MILIONI GLI ITALIANI CHE APPROFITTERANNO DI SCONTI E PROMOZIONI SUL WEB PER FARE ALMENO UN ACQUISTO - IN ALTRI PAESI EUROPEI È STATO POSTICIPATO IL PERIODO DEL BLACK FRIDAY
LA VERSIONE DI MUGHINI - CARO DAGO, COM’È OVVIO SUCCEDE CHE SIANO IN TANTI A CHIEDERMI CHE COSA NE SARÀ DI QUESTA JUVE GUIDATA DA PIRLO CHE FINORA HA OSCILLATO E TENTENNATO. RISPONDO OVVIAMENTE CHE NON SO, CHE STAREMO A VEDERE. E DOPO QUESTO JUVE-CAGLIARI 2-0 DI STASERA? BEH, C’È CHE 25 MINUTI DELLA JUVE DEL PRIMO TEMPO (QUELLI IN CUI SONO MATURATI I DUE GOL) SONO STATI FRA I PIÙ BELLI MAI GIOCATI DALLA JUVE IN QUESTI ULTIMI ANNI...
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
“SERVE IL LOCKDOWN A MILANO, GENOVA, TORINO E NAPOLI” - WALTER RICCIARDI: “LA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE A NON MUOVERSI DI CASA RIDUCE DEL 3% L'INCIDENZA DEI CONTAGI, IL LOCKDOWN DEL 25%. SE A QUESTO ACCOPPIAMO LO SMART WORKING, CHE VALE UN ALTRO 13% E IL 15% DETERMINATO DALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE SI ARRIVA A QUEL 60% CHE SERVE PER RAFFREDDARE L'EPIDEMIA - IL RINVIO DI RICOVERI E INTERVENTI STA FACENDO AUMENTARE DEL 10 PER CENTO LA MORTALITÀ PER MALATTIE ONCOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI”