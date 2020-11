LA VERSIONE DI MUGHINI - CARO DAGO, COM’È OVVIO SUCCEDE CHE SIANO IN TANTI A CHIEDERMI CHE COSA NE SARÀ DI QUESTA JUVE GUIDATA DA PIRLO CHE FINORA HA OSCILLATO E TENTENNATO. RISPONDO OVVIAMENTE CHE NON SO, CHE STAREMO A VEDERE. E DOPO QUESTO JUVE-CAGLIARI 2-0 DI STASERA? BEH, C’È CHE 25 MINUTI DELLA JUVE DEL PRIMO TEMPO (QUELLI IN CUI SONO MATURATI I DUE GOL) SONO STATI FRA I PIÙ BELLI MAI GIOCATI DALLA JUVE IN QUESTI ULTIMI ANNI...