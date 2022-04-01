FLASH! - LA LUNGA E GROTTESCA CAMPAGNA CONDOTTA QUOTIDIANAMENTE (E INULTIMENTE) DAL DUO ELKANN-MOLINARI IN GLORIA DEL LORO AMICO ANTONIO MONDA NON POTEVA NON AVERE RIPERCUSSIONI: MOLTI ALL'EDICOLA NON CHIEDONO PIU' "LA REPUBBLICA" MA "LE MONDA"...-
FLASH! - LA LUNGA E GROTTESCA CAMPAGNA CONDOTTA QUOTIDIANAMENTE (E INULTIMENTE) DAL DUO ELKANN-MOLINARI IN GLORIA DEL LORO AMICO ANTONIO MONDA NON POTEVA NON AVERE RIPERCUSSIONI: MOLTI ALL'EDICOLA NON CHIEDONO PIU' "LA REPUBBLICA" MA "LE MONDA"...-
PROXY FERMATA: GENERALI - A DECIDERE LA SFIDA PER IL LEONE SARANNO I COSIDDETTI “PROXY ADVISOR”, I CONSULENTI CHE LAVORANO DIETRO LE QUINTE PER SPOSTARE I VOTI IN ASSEMBLEA: CALTAGIRONE HA ASSOLDATO GEORGESON, MULTINAZIONALE GUIDATA SUL MERCATO ITALIANO DA LORENZO CASALE. MENTRE GENERALI SI AFFIDA DA ANNI A MORROW SODALI, GUIDATA DA ANDREA DI SEGNI - IL LORO COMPITO? ANDARE A SCOVARE IL 22% DEGLI AZIONISTI RETAIL E FARSI DELEGARE AL VOTO…
‘A MORO DACCE LA MACCHINA – IL CALCIATORE DELLA LAZIO RAUL MORO PICCHIATO E RAPINATO DELL’AUTO DA FINTI AGENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA - QUATTRO UOMINI HANNO BLOCCATO LA MERCEDES CLASSE A SU CUI VIAGGIAVANO IL 20ENNE E IL PADRE CHE DOPO ESSERE STATI MALMENATI SONO STATI TRASPORTATI IN CODICE GIALLO AL POLICLINICO CASILINO… - IL PRECEDENTE DELLA RAPINA A TOMA BASIC
CAFONALINO - IL SUPERBAROCCO ECCOLO QUA! INAUGURATA ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE DI ROMA LA MOSTRA "ARTE A GENOVA DA RUBENS A MAGNASCO", CON UNA SELEZIONE DI OGGETTI, DAGLI ARGENTI SCOLPITI AGLI OPULENTI TAVOLI DA MURO, CHE SI AGGIUNGE ALLE TELE, ALLE PALE D'ALTARE, ALLE SCULTURE, IN MARMO E IN ARGENTO, AGLI ARAZZI - PRESENTI ALL'APERTURA PECORARO SCANIO, MELANIA RIZZOLI, LA REGINA DEI SALOTTI MARISELA FEDERICI, ILARIA BONITO CON LA MADRE DANIELA PORRO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
CI SALVERA' IL DNA - IL COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEL GENOMA UMANO È UNA SCOPERTA FONDAMENTALE PER LA MEDICINA DEL FUTURO, APRENDO LA STRADA PER TERAPIE SEMPRE PIÙ PERSONALIZZATE CAPACI DI TENERE CONTO DELLA DIVERSITÀ GENETICA TRA POPOLAZIONI E TRA INDIVIDUI - PER INDIVIDUARE L'8% MANCANTE CI SONO VOLUTI 21 ANNI, UN'ETERNITÀ PER UN SETTORE CHE SI OCCUPA DI TECNOLOGIE A RAPIDA EVOLUZIONE…