“SECONDO FRANCO DI MARE, IN RAI, TUTTI I GIORNALISTI ESTERNI DOVREBBERO ESSERE CACCIATI” – SALVO SOTTILE FA A PEZZI LA LOGICA CON CUI IL NEO-GRILLINO LO HA DEFENESTRATO DA “MI MANDA RAI3”: “HO FATTO IL PROGRAMMA PER 5 ANNI, A SENTIRE IL DIRETTORE DI RAI3 SEMBRA CHE CHI NON ERA INTERNO NON LO POTESSE FARE. NON CREDO CHE ESISTANO GIORNALISTI DI SERIE A E DI SERIE B…” - NO, MA ESISTONO GLI AMICI DEGLI AMICI...